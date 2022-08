Superquark 3 agosto, anticipazioni: Alberto Angela tra i ghiacciai della Groenlandia, tra i temi il possibile ritorno sulla Luna

Condividi su

Mercoledì 3 agosto, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Superquark. Alla conduzione del programma c’è Piero Angela. Con lui è presente anche il figlio Alberto, che con i suoi servizi accompagna il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della Terra.

Superquark 3 agosto, tra i temi il corteggiamento negli ambienti marini di acqua dolce

Durante Superquark del 3 agosto continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari firmati dalla BBC. Nel prossimo appuntamento si analizza il corteggiamento tra le specie che abitano gli ambienti marini di acqua dolce. Fiumi e laghi occupano solo una piccola porzione del nostro Pianeta ma sono abitati da milioni diversi di specie. Tale ecosistema è uno dei più complessi per il corteggiamento.

Alberto Angela, durante Superquark del 3 agosto, è invece il protagonista di un viaggio tra le bellezze degli Iceberg della Groenlandia. I giganti galleggianti sono a rischio a causa del riscaldamento globale.

Superquark 3 agosto, si parla del progetto Tree Talker

Durante Superquark del 3 agosto, poi, è prevista la messa in onda di un servizio sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna. Tale struttura, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena, è tra i pochi presenti in Italia a essere accreditato dal Centro Nazionale Trapianti. Tali strutture rappresentano delle banche del tessuto cutaneo e, attraverso i trapianti, possono salvare molte vite.

Barbara Bernardini e Marco Visalberghi, invece, raccontano il progetto Tree Talker. L’iniziativa, nata da un’idea del Premio Nobel Riccardo Valentini, mira a salvaguardare il patrimonio mondiale di alberi e foreste. Ciò è possibile grazie a un sistema di sensori che, collegati direttamente agli alberi, permettono di rilevare delle informazioni fondamentali per il loro benessere. Tra i dati raccolti anche il tassi di umidità e il rilascio di ossigeno.

Il ruolo dell’Italia sul possibile ritorno dell’uomo sulla Luna

Gli inviati Giovanni Carrada e Rossella La Vigni, durante Superquark del 3 agosto, curano un servizio in cui svelano i retroscena del primo censimento sulla popolazione italiana di lupi. Inoltre, nell’appuntamento si analizza il ruolo che potrebbe avere l’Italia sulle future missioni spaziali. Queste potrebbero riportare l’uomo sulla Luna a 53 anni di distanza dal primo sbarco.

Come di consueto, la puntata di Superquark del 3 agosto è scandita da numerose rubriche. Per Dietro le quinte della storia è presente Alessandro Barbero con un racconto su Napoleone. Elisabetta Bernardini, invece, cura Scienza in cucina con un’analisi sui sostituti del latte e della carne. Il fisico Paco Lanciano, nella rubrica L’Esperimento, spiega cosa sono i mooni. Massimo Polidori, infine, parla del fenomeno della macchina del fango all’interno della rubrica Psicologia di una bufala.

In seconda serata è prevista la messa in onda di Superquark Natura. Nell’appuntamento, Piero Angela presenta un documentario della BBC sugli ambienti più estremi della Terra.