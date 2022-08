Chicago Fire 10, trame e anticipazioni del 3 agosto: Stella Kidd lascia Chicago e fa perdere le proprie tracce

Condividi su

Mercoledì 3 agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di tre nuove puntate di Chicago Fire. La serie, ideata da Dick Wolf e Matt Olmstead, segue le vicende dei pompieri della caserma 51 di Chicago. Gli episodi sono visibili, in contemporanea e in streaming, anche su Mediaset Play.

Chicago Fire 3 agosto, primo episodio

La prima puntata di Chicago Fire del 3 agosto si intitola Chi dovrò temere?. La squadra, all’inizio del turno, accoglie il nuovo tenente ad interim: Jason Pelham. Quest’ultimo ha il compito, decisamente molto complicato, di sostituire Matthew Casey. Pelham non viene accolto bene dalla caserma e ha degli scontri con alcuni pompieri. Gallo, tra coloro che più apprezzavano e rispettavano Casey, si mostra particolarmente insofferente verso il nuovo tenente.

Pelham, poi, desta dei sospetti anche nei pompieri con maggior esperienza, come Mouch e il tenente Hermann. I due, infatti, scelgono di indagare sul nuovo tenente. In particolare, i pompieri sono intenzioni a scavare nel passato di Pelham: l’obiettivo è comprendere la motivazione per la quale non ha trovato, negli anni, un incarico permanente in una caserma. Infine, Kelly Severide e Saeger lavorano insieme per rintracciare il piromane che ha aggredito Padre Anthony.

Chicago Fire 3 agosto, seconda puntata

Il secondo episodio di Chicago Fire del 3 agosto ha come titolo Cos’è successo al Whiskey Point?. La caserma 51 continua a essere scossa dall’arrivo di Pelham. Gallo, in particolare, si mostra sempre più insoddisfatto del nuovo tenente. Qualcosa, però, è presto destinato a cambiare. Boden, nonostante tutto, è deciso nel far rimanere il nuovo arrivato nella squadra. Tuttavia, indagando sul suo passato, scopre una sospensione decisamente particolare e inizia a indagare.

Nella seconda puntata in onda il 3 agosto di Chicago Fire, poi, c’è spazio anche per delle questioni sentimentali. In primis tra Gallo e Violet. Quest’ultima, spinta da Ritter e Brett, sceglie di parlare al pompiere, svelandogli i propri sentimenti. La paramedica, poco dopo, ha un grave problema di salute. Infine, sorgono delle tensioni tra Kelly Severide e Stella Kidd. La tenente ha lasciato la città e Severide non riesce ad accettare la sua lontananza. Inoltre, Kelly è sempre più preoccupato dal fatto che Stella rimandi sempre il suo ritorno a Chicago.

Il terzo e ultimo episodio

L’appuntamento con Chicago Fire del 3 agosto si conclude con l’episodio intitolato Winterfest. La Fire Goat, birra prodotta da Gallo, Violet e Ritter, fa ottimi affari. Il prodotto vince il premio come Miglior birra del 2021 al Winterfest. Gallo decide di parlare con Violet, affrontando i propri sentimenti. Ciò rischia, però, di compromettere gli affari. Kelly Severide, intanto, continua a essere scosso per l’assenza di Stella. Nessuno, infatti, sa dove sia finita la tenente, che continua a non rispondere alle chiamate del fidanzato.

La caserma 51, poi, è costretta a un intervento durante il quale Mouch rimane particolarmente colpito da una vittima. Per questo, gli organizza, insieme a tutti i pompieri, una sorpresa. Brett, infine, porta avanti il suo programma di para-medicina.