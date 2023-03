Linea Verde 5 marzo, anticipazioni: la provincia di Brescia

Condividi su

Sabato 25 febbraio, dalle ore 22:10 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Sapiens-Un solo pianeta. A condurre la puntata c’è, come di consueto, il geologo ed esperto Mario Tozzi. L’episodio è fruibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Sapiens-Un solo pianeta 25 febbraio, le eruzioni vulcaniche

Sapiens-Un solo pianeta del 25 febbraio inizia a un orario leggermente diverso rispetto al solito. La terza rete Rai, infatti, ha modificato i propri palinsesti, inserendo dalle ore 20:00 uno speciale di Che tempo che fa dedicato a Maurizio Costanzo.

Tornando alla puntata di Sapiens-Un solo pianeta, lo show dedica gran parte del tempo ai disastri naturali. In particolare, ci si chiede se uno di questi eventi potrebbe, un giorno, decretare la fine del mondo così come lo conosciamo. Inoltre, Tozzi cerca di comprendere se tali fenomeni possano in qualche modo essere placati con l’unico strumento di cui siamo in possesso, ovvero la conoscenza. Un focus è proposto sulle eruzioni vulcaniche.

L’eruzione del Cumbre Vieja

Il viaggio di Sapiens-Un solo pianeta del 25 febbraio parte da La Palma, nell’arcipelago delle Canarie. Qui, nel 2021, si è avuta una delle eruzioni più forti mai registrate negli ultimi cinque decenni. Il responsabile è il Cumbre Vieja, che ha continuato a rimanere attivo dal 19 settembre al 13 dicembre.

In tale periodo l’isola ha ricevuto intense piogge di cenere, oltre che colate laviche che sono riuscite ad arrivare sino al mare. Come è solito accadere, l’attività eruttiva è stata accompagnata da una sequenza sismica di media intensità. L’evento ha distrutto interi centri abitati, oltre a varie piantagioni rigogliose. Ancora oggi in molte zone è impossibile accedere a causa della permanenza di soffocanti gas vulcanici. Tozzi, ripercorrendo i mesi della catastrofe, mostra delle immagini esclusive girate in zone che, solitamente, sono interdette al pubblico per la loro pericolosità.

Sapiens-Un solo pianeta 25 febbraio, Yellowstone

Ma in quello che è un viaggio tra presente e passato, a Sapiens-Un solo pianeta del 25 febbraio si ricostruisce un altro grande disastro naturale. Stiamo parlando dell’eruzione di Yellowstone, sito negli Stati Uniti del nord e oggi conosciuto per essere uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Migliaia di anni fa è stato il responsabile di una delle eruzioni più violente di sempre. Oggi il vulcano è ancora attivo, seppur la sua ultima attività eruttiva è datata circa 3300 anni fa. A confermare il suo stato vi è l’intensa attività idrotermale che coinvolge la zona vulcanica. Come racconta il geologo, Yellowstone sarebbe in ritardo rispetto al suo ciclo naturale. Cosa accadrebbe all’umanità qualora esplodesse, così come già accaduto in passato?