Domenica In 5 marzo, anticipazioni: gli attori di Mare Fuori incontrano i fan, intervista a Lino Banfi

Sabato 4 marzo, dalle ore 21:30 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il programma, come di consueto, è condotto da Maria De Filippi. Al centro dell’appuntamento ci sono le storie delle persone comuni. Queste si rivolgono allo show per risolvere rapporti compromessi o per realizzare delle sorprese. Gli ospiti dell’episodio sono Tiziano Ferro e gli attori Carmine Recano, Kyshan Wilson e Giacomo Giorgio, protagonisti di Mare Fuori.

C’è posta per te 4 marzo, il cast di Mare Fuori

Inizia C’è posta per te del 4 marzo. In apertura campeggia un messaggio scritto in data odierna da Maria De Filippi: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria“. Il banner, poi, ricorda che la puntata odierna è registrata prima della morte di Maurizio Costanzo.

La protagonista della prima storia è Cristina, che realizza una sorpresa al marito Carmine. Per farlo sono presenti Carmine Recano, Kyshan Wilson e Giacomo Giorgio, protagonisti di Mare Fuori. Il coniuge, in passato, ha vinto la battaglia contro la leucemia. Da quel momento, però, Cristina ha sempre paura di perderlo e, per questo, teme di essere opprimente. Con la trasmissione vuole promettere al marito di “lasciarlo vivere serenamente“.

Carmine ha accettato l’invito ed è in studio. La ragazza: “La paura di perderti non ti fa vivere. Meriti leggerezza e prometto che, da stasera, proverò a tornare la Cristina di prima“. La padrona di casa legge una lettera d’amore scritta dalla protagonista per il compagno, nel quale sono ripercorse le settimane della malattia.

A C’è posta per te del 4 marzo gli ospiti (visibilmente commossi) raggiungono Carmine. Gli interpreti regalano alla coppia un viaggio, oltre al copione della fiction e al cd con le colonne sonore. Infine, invitano marito e moglie a visitare il set della serie. Ovviamente si apre la busta.

La storia di Roberta

A C’è posta per te del 4 marzo c’è Roberta, che cerca di recuperare il rapporto con il figlio Alessio. Quest’ultimo ha interrotto i rapporti con la mamma da tre anni, ovvero da quando la donna si è fidanzata con David, di 17 anni più giovane di lei. Alessio ha accettato l’invito. Queste le dichiarazioni della mamma: “Sono qui perché questa è l’ultima spiaggia. Non abbiamo più un rapporto da tre anni e tutto quello che ho fatto è stato inutile. Di te mi manca tutto. So che chiami mamma la nuova compagna di tuo padre, ma ricordati che la mamma è solo una“.

Alessio risponde: “Abitiamo a 500 metri di distanza, ma non mi ha neanche mai citofonato. Il problema non è David, ma mia madre. Insieme stavano sempre litigando e io non ero sereno. Le ho chiesto di scegliere tra me e lui, ma ha preferito il suo compagno. Io non voglio più avere alcun rapporto con lei. Tempo fa ero arrabbiato e deluso, ora sono indifferente”. Il figlio poi accusa: “Ho ricevuto degli insulti, David mi ha anche minacciato dicendomi di stare attento mentre dormivo“. Il compagno della mamma nega: “Assolutamente no, ho i messaggi”.

A C’è posta per te del 4 marzo Maria De Filippi prende in mano la situazione: “Alessio, si vede che non sei un ragazzo cattivo. Penso che tu abbia compreso che tua mamma ti vuole bene. Quando ti parla, però, guardala in faccia. Spero che tornando a casa tu possa riflettere“. Il figlio non vuole sentire ragioni: “Mi auguro che dopo stasera mamma abbia compreso che tra noi è finita per sempre“. Di conseguenza chiude la busta.

C’è posta per te 4 marzo, Assunta e il figlio Mattia

Nel corso di C’è posta per te del 4 marzo è accolta Assunta. Tenta, anche lei, di riallacciare i rapporti con il figlio Mattia: “Non ha più voluto vedermi dopo che si è fidanzato con Roxanne, con la quale attualmente convive“. Gli scontri tra suocera e nuora sono principalmente dovuti a questioni economiche. Mattia e Roxanne hanno accettato l’invito e partecipano alla serata.

La mamma fa un appello al figlio: “Mi manchi, so che dentro di te hai tanto amore. Recupera i rapporti con la tua famiglia, noi abbiamo bisogno di te e penso che anche tu necessiti della nostra presenza. Roxanne, io ti ho accettato a casa mia e con te sono sempre stata sincera. Se tu non vuoi avere rapporti con me, nessuno ti obbliga. Ma lascia libero Mattia“.

La nuora, a C’è posta per te del 4 marzo, rigetta al mittente le accuse: “Assunta mi ha chiamato e ha preteso che noi ci accollassimo un prestito. Non può farci i conti in tasca. Lei è sempre stata possessiva“. La mamma vorrebbe che il figlio tornasse a vivere a casa con lei, ma lui esprime la volontà di proseguire la convivenza con la donna che ama. I due ragazzi chiudono la busta: “Al momento non ce la sentiamo“.

C’è posta per te 4 marzo, Tiziano Ferro

Nel corso di C’è posta per te del 4 marzo arriva Tiziano Ferro, che riceve una standing ovation dalla platea. Massimo ha chiamato l’artista per realizzare una sorpresa alle sue figlie Federica e Antonella. Qualche anno fa la loro famiglia è stata sconvolta dalla morte della moglie (e mamma) Lucrezia. Il protagonista, con Ferro, desidera chiedere scusa alle figlie: “Negli anni della malattia non ho mai chiesto loro come stessero. Non riesco a parlare della mamma, neanche quando vedo che piangono“.

Federica e Antonella hanno accettato l’invito. Il genitore inizia a parlare: “Vi ho messo da parte perché ero concentrato con la mamma. Vi voglio tanto bene. Da quando Lucrezia non c’è più, metà del mio cuore è andato via con lei. Il pezzo rimanente è per voi”. In studio tanta commozione. De Filippi legge la lettera scritta dal padre: “Mi manca il coraggio di affrontare il vostro dolore. Ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza. Siete due figlie straordinarie, le degne eredi di vostra mamma“. Dallo studio arriva la zia delle ragazze: “Voi avete perso una grande madre e io una grandissima sorella. Siete le figlie che non ho mai avuto, sono fiera di voi“.

Oggettivamente è difficile trattenere la commozione. Federica e Antonella incontrano Tiziano Ferro: sono grandi fan e, infatti, non appena lo vedono si alzano e gli corrono incontro. La padrona di casa: “Hanno sovvertito le regole, di solito non si alza mai nessuno!“. Il cantante è molto provato dalla storia e riesce a stento a non piangere. L’artista regala ai tre protagonisti una crociera. Inoltre li invita a visitare il dietro le quinte del suo concerto a Napoli. Le figlie aprono la busta, poi a C’è posta per te del 4 marzo Ferro canta Addio mio amore.

La vicenda di Gaetano

L’ultima storia di C’è posta per te del 4 marzo riguarda Gaetano, che spera di farsi perdonare dal figlio Alessio. Quest’ultimo si è licenziato e il genitore, quando lo ha saputo, gli ha rivolto delle gravi offese: “Gli ho detto che mi faceva schifo e l’ho invitato ad andare all’anagrafe a cambiarsi il cognome“.

Il figlio ha accettato l’invito e ascolta le parole del genitore: “Mi manchi tanto, ho cercato di essere un buon padre. Vorrei che tu trovassi un lavoro stabile. Per quanto riguarda ciò che è successo, ti ho detto delle cose orribili di cui mi vergogno. L’ho fatto in un momento di rabbia. Ho una brutta malattia e non so quanto mi rimanga. Ho paura di perdere tempo, voglio aiutarti a realizzare il sogno di divenire cantante”.

Alessio risponde: “Mi sono licenziato perché ho avuto dei problemi di salute. Ho vissuto un periodo in cui non riuscivo neanche a uscire di casa. Mio padre mi è mancato, ma per non soffrire preferisco essere indifferente. Non mi sono mai sentito capito. L’unico modo che ho trovato per riprendermi è stato quello di interrompere i rapporti”. Sceglie di chiudere la busta: “Apprezzo il gesto e la dimostrazione, ma ho bisogno di tempo. Non credo sia ancora il momento, ne riparliamo in privato”. C’è posta per te del 4 marzo termina qui.