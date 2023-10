Paesi che vai, la puntata del 15 ottobre su Rai 2: è protagonista la città di Cosenza

Condividi su

Livio Leonardi, domenica 8 ottobre, conduce dalle 14:00 su Rai 2 un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Il programma, come sempre, si concentra sulle storie e sui monumenti di una delle città del nostro paese.

Paesi che vai 8 ottobre, protagonista Udine

Nel corso di Paesi che vai dell’8 ottobre, il conduttore è in Friuli Venezia Giulia. Qui, in particolare, analizza la città di Udine, a partire dalla centrale Piazza della Libertà. Essa è considerata come la più bella in stile veneziano presente al mondo. La piazza, che sorge ai piedi del colle del Castello, è la più antica di Udine e nella storia ha spesso cambiato il proprio nome. Quello attuale è stato assegnato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Il viaggio di Paesi che vai dell’8 ottobre, visibile in diretta streaming e on demand su Rai Play, procede presso il Duomo. La cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta, è stata costruita a partire dalla metà del 1200. Un secolo più tardi, invece, è arrivata la consacrazione. Il luogo di culto, al proprio interno, custodisce uno dei tesori artistici di Udine, ovvero la Cappella del Santissimo Sacramento. Gli affreschi sono realizzati da Giambattista Tiepolo e raffigurano alcuni importanti eventi biblici. Tra questi ci sono la Resurrezione, il Sacrificio di Isacco e l’Apparizione dell’Angelo ad Abramo.

Il Castello

Livio Leonardi, a Paesi che vai dell’8 ottobre, si reca presso il Castello. Posto sulla cima dell’omonimo colle, in passato è stato il centro politico della zona, in quanto ha ospitato la sede del Parlamento della Patria del Friuli. Oggi l’edificio è un punto di riferimento per i turisti che visitano il borgo. Al proprio interno, infatti, ci sono (fra gli altri) il Museo del Risorgimento, i Musei Civici e il Museo Archeologico e Numismatico.

Un focus, nell’appuntamento, è proposto sui resti delle sontuose dimore dei nobili del passato. Tra queste ci sono il Palazzo degli Antonini e il Castello dei Villalta, divenuto in seguito della Famiglia dei Della Torre. Inoltre, spazio anche a Villa Manin di Passariano e a Villa Pace di Tapogliano.

Paesi che vai 8 ottobre, le Prealpi Giulie

A Paesi che vai di domenica 8 ottobre, il programma va alla scoperta di alcune suggestive location che hanno fatto da set a una nota serie televisiva e a un premiatissimo film. Infine, Livio Leonardi chiude la puntata presso il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Luogo, questo, noto per la sua straordinaria biodiversità: al proprio interno, infatti, coesistono le aree mediterranee con quelle liriche ed alpine.