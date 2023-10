Stasera in tv domenica 15 ottobre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 14 ottobre 2023. Su Rai3, il programma di Giorgio Zanchini, Italic, carattere italiano. Su Rete 4, il film con Sylvester Stallone, Rocky V.

Stasera in tv sabato 14 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Qualificazione Europeo: Italia-Malta. Rinfrancati dalla vittoria colta contro l’Ucraina il 12 settembre scorso a Milano, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti affrontano un altro impegno casalingo nel cammino di qualificazione a Euro 2024. Allo Stadio San Nicola di Bari Affrontano Malta, già sconfitta (2-0) a marzo a La Valletta.

Su Rai3, alle 21.45, Italic, carattere italiano. L’ultima puntata del programma di Giorgio Zanchini è dedicata a Guglielmo Marconi, Nobel per la Fisica nel 1909, inventore e imprenditore al quale si deve la messa a punto del sistema di trasmissione telegrafica senza fili la cui evoluzione portò alla creazione della radio e della televisione.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: 456. Adattamento dell’opera di Mattia Torre con la regia di Paolo Sorrentino. Padre, madre e figlio devono mettere da parte i risentimenti, è in arrivo un ospite che cambierà il loro futuro. Con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Grande successo per il talent che vola oltre il 30% di share. Ai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto il compito di selezionare i talenti migliori. Ognuno di loro è in possesso di una clessidra che può offrire una seconda chance ai concorrenti che non sono stati ammessi.

Su La7, alle 20.35, il talk show, In altre parole. Raccontare l’attualità in modo originale: questo l’obiettivo di Massimo Gramellini con la sua nuova trasmissione. Il pubblico pare gradire: la prima puntata, in onda il 23 settembre, ha interessato 836.000 persone, con uno share del 5%.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Udine, in Friuli. Riflettori sui locali Casa della Contadinanza, Ristorante Al Zuc, Trattoria Al Paradiso, Ristorante San Michele. Il premio della categoria Special va ai migliori Cjarsons (primo piatto unico).

Su Nove, alle 21.25, il programma Faking It – Bugie o verità? Rivediamo la puntata della 1° stagione che Pino Rinaldi ha dedicato all’omicidio del piccolo Lorys Stival. Il bambino fu ucciso nel 2014 e per la sua morte è stata condannata a 30 anni di prigione Veronica Panarello, sua madre.

I film di questa sera sabato 14 ottobre 2023

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 1990, di John G. Avildsen, Rocky V, con Sylvester Stallone. Rocky Balboa (Sylvester Stallone), costretto a lasciare il pugilato a causa dei troppi colpi ricevuti nel corso della carriera, scopre di essere sul lastrico. L’unica consolazione gli viene dal giovane talento Tommy Gunn (Tommy Morrison), che sotto la sua guida sogna di diventare un grande campione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Mike Thurmeier, Galen T. Chu, L’era glaciale – In rotta di collisione. Per recuperare la sua ghianda, Scrat si ritrova catapultato nello spazio, dando il via a una serie di catastrofici eventi. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo devono abbandonare la loro casa e viaggiare attraverso nuove terre esotiche dove incontreranno nuovi coloratissimi personaggi.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2000, di Andrzej Bartkowiak, Romeo deve morire, con Jet Lì, Delroy Lindo. Due famiglie mafiose, una afroamericana e l’altra cinese sono in lotta. Quando il figlio del capo asiatico viene ucciso, suo fratello Han evade dal carcere per vendicarsi.

Stasera in tv sabato 14 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Kate Mara. L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Francesco Bruni, Cosa sarà, con Kim Rossi Stuart, Fotini Peluso. Bruno scopre di avere una forma di leucemia. L’uomo si affida subito a un’ematologa che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo ed ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.