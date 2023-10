Italic, Giorgio Zanchini su Rai 3 racconta i grandi personaggi dell’arte: il 7 ottobre è protagonista Caterina De Medici

Condividi su

Geppi Cucciari, giovedì 5 ottobre, conduce dalle 21:25 su Rai 3 la seconda puntata della stagione di Splendida cornice. Prosegue, dunque, l’esperimento della TV di Stato, nel quale il mondo dell’intrattenimento si mischia con quello della cultura.

Splendida cornice 5 ottobre, chi sono gli esperti

Splendida cornice, anche il 5 ottobre, è ideato da Geppi Cucciari. Quest’ultima lo ha creato insieme a Luca Bottura. La regia è curata da Alessandro Renna, mentre la produzione è a firma di Rai Cultura e di ITV Movie, società che appartiene al gruppo di Banijay Italia.

Nel prossimo appuntamento torna la rubrica Tre presentazioni. In essa, tre scrittori partecipano a un talk in cui parlano dei loro ultimi lavori. Spazio ai Vox populi, con un inviato che, in giro per l’Italia, ferma i passanti e li convince ad interpretare alcuni protagonisti dello spettacolo e della politica.

Per commentare i principali fatti, a Splendida cornice del 5 ottobre ci sono i cosiddetti esperti. In primis Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana. Con lei Giuseppe Antonelli, esperto di lingua italiana. Coinvolta Ester Viola, avvocata e conoscitrice delle problematiche sentimentali. Infine, si cimenta nello show Giovanni Di Iacovo, membro del MENSA, associazione che raggruppa il 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo. Al già ricco parterre si unisce, in qualità di competente per una notte, la psicanalista Flaminia Nucci.

Gli ospiti

A Splendida Cornice del 5 ottobre ci sono vari ospiti. In primis c’è Amanda Lear, una delle artiste più trasgressive mai avute in Italia, nonché autrice di grandi successi come Follow me, Queen of Chinatown ed Enigma. La musica è ben rappresentata anche dal pianista Danilo Rea e dal musicista Gianluca De Rubertis.

A Splendida cornice sono attesi l’attore Nicola Nocella (Il figlio più piccolo, Tolo tolo) e il musicista Carlo Centemeri. Ci sono il fotografo Paolo Brillo ed Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’ICS Sperone-Pertini di Palermo. Infine, spazio a due amici dello show, ovvero il drammaturgo Roberto Mercadini e lo scrittore Piero Dolfres.

Splendida cornice 5 ottobre, omaggio al ragionier Ugo Fantozzi

Infine, nel corso di Splendida cornice del 5 ottobre è in programma una lunga pagina dedicata al ragioner Ugo Fantozzi, storico personaggio del cinema italiano interpretato da Paolo Villaggio. In tale spazio partecipano Anna Mazzamauro e Milena Vukotic, ovvero la Signora Silvani e la Pina. C’è anche Stefano Tilli, bambino in uno dei film più iconici della saga. Con lo scrittore Paolo Di Paolo, durante Splendida cornice, è analizzato il fenomeno Fantozzi da un punto di vista culturale.