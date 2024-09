Paesi che vai, la puntata del 3 dicembre ambientata a Cagliari

Domenica 3 dicembre, dalle 14 alle 15.00, su Rai 2 arriva un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Lo storico programma della Rai ideato e condotto da Livio Leonardi continua il suo giro nelle città italiane. La puntata di domenica di Paesi che vai è ambientata a Cagliari.

Paesi che vai, Cagliari 3 dicembre

Nella puntata di domenica 3 dicembre di Paesi che vai, la bellezza di Cagliari è la protagonista.

Baciata dal sole e accarezzata dal vento, venne definita da Grazia Deledda la città dell’amore. Il suo passato racconta la storia di una stratificazione di etnie e culture, i cui riflessi sono ancora visibili nelle tradizioni.

La sua posizione strategica l’ha resa meta ambita da diversi popoli, questo le ha donato un carattere aperto e ospitale ma anche un considerevole patrimonio storico.

Il racconto di Livio Leonardi di Paesi che vai parte dal Bastione di San Remy, uno dei simboli del capoluogo della Sardegna, conducendo il suo pubblico alla scoperta di importanti monumenti per sottolineare la bellezza e la magnificenza di questa città.

Livio Leonardi si addentrerà tra le mura di Cagliari per raccontare la grandezza delle sue opere.

Paesi che vai 3 dicembre, anfiteatro romano e i castelli di Sanluri e San Michele

Nella puntata del 3 dicembre Livio Leonardi, con il consueto linguaggio familiare ci farà rivivere il passato di Cagliari attraverso il suo racconto.

Leonardi prosegue il viaggio nello splendido anfiteatro romano che all’epoca ospitava combattimenti tra animali, tra gladiatori e tra combattenti specializzati che venivano reclutati anche fuori dalla Sardegna. Inoltre all’interno dell’anfiteatro venivano eseguite le pene capitali davanti alla folla poiché questo era considerato uno spettacolo.

Il viaggio continua con la visita ai Castelli di Sanluri, un edificio fortificato militare.

Il castello è ripartito in quattro musei: due di questi conservano cimeli e documenti delle due guerre mondiali, delle campagne d’Africa e del fascismo; nel terzo è esposta la collezione delle cere, costituita da più di trecento pezzi, con sculture di ogni genere realizzate in cera da artisti tra il 500 e l’ 800.

Il quarto invece si identifica nel quartiere feudale ed è dotato di mobili, arredi, dipinti e sculture dal rinascimento al Risorgimento. Il racconto poi si sposta nel castello di San Michele, fortezza di età giudicale che sorge sopra i sette colli di Cagliari. Il castello è ancora oggi uno dei principali centri di arte e cultura della città, sede di mostre ed iniziative cultuali . In questo programma le storie sono ricostruire come in un fiction storica.

Paesi che vai, Cattedrale di Santa Maria, palazzo Viceregio, palazzo Civico

Nella puntata di domenica 3 dicembre, il percorso continua nella Cattedrale di Santa Maria, il duomo di Cagliari, nonché principale luogo di culto per la città, situata nel cuore del quartiere Castello.

Le telecamere di Paesi che vai si spostano nel palazzo Viceregio, storico edificio di Cagliari, residenza del rappresentate del re durante le dominazioni aragonese, spagnola e sabauda.

Attualmente è la sede della prefettura della città metropolitana di Cagliari e si trova in Piazza Palazzo.

Poi c’è Palazzo civico che è la sede comunale del capoluogo sardo, edifico del 900 in stile gotico che si affaccia sul porto.

Oltre ai famosi monumenti di Cagliari, Livio Leonardi ci porta alla scoperta dei luoghi della città che hanno fatto da sfondo ad importanti pellicole cinematografiche.

Il presentatore per concludere il suo viaggio in questa città, invita i telespettatori ad immergersi nella bellezza della natura sarda e dei suoi paesaggi incontaminati.