Stasera in tv domenica 3 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 3 dicembre 2023. Su Rai2, il reality La caserma. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 3 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Lea – I nostri figli, con Anna Valle, Giorgio Pasotti. Due episodi. Il primo s’intitola, “Ogni fine è un nuovo inizio”. Lea (Anna Valle) prova a dare una seconda chance ad Arturo, ma l’arrivo di Emma a Ferrara la mette di fronte ad un’amara verità: lui non è più la persona che credeva che fosse. Proseguono intanto i preparativi per le nozze di Michela e Pietro. A seguire, “L’isola dell’amore”. Dopo la rottura con Arturo, Lea si trasferisce in un nuovo appartamento con l’aiuto di Rosa. Per impedire ai genitori di portarla in Romania, Andrea pianifica una fuga con Maria e lascia furtivamente l’ospedale in condizioni di salute precarie. Bruno chiede scusa alle infermiere e a Olga.

Su Rai2, alle 21.00, il reality La caserma. Il responsabile del corso è il Capo istruttore Renato Daretti, affiancato dal collega Giovanni Rizzo. Entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali degli ultimi 30 anni. Completano il team Germano Capriotti, Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report. Nono appuntamento della stagione con le inchieste presentate da Sigfrido Ranucci. Tra le colonne del programma, in onda con successo da 27 anni, c’è Bernardo Iovene, che di recente si è occupato delle centinaia di milioni di euro del Pnrr destinati alla riqualificazione delle periferie italiane.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Nelle ultime settimane la politica è passata in secondo piano nei talk di approfondimento, compreso quello di Giuseppe Brindisi. Ad avere più spazio, in questo periodo, è la cronaca, con gli approfondimenti sulla tragica fine della 22enne Giulia Cecchettin e l’arresto del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Murat Unalmis, Hilal Altinbilek, Bulent Polat. Fikret ha una discussione con Mujgan, che ha scoperto la sua relazione con Umit. Per vendicarsi dell’amica, Mujgan decide di rivelare a Zuleyha (Hilal Altinbilek) il tradimento di Demir mostrandole una foto. Lui, intanto, va dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Oltre al sabato, il talk di Massimo Gramellini va in onda anche la domenica. E’ una striscia preserale dedicata, un vero e proprio inserto culturale dove il dibattito con gli ospiti abbraccia i temi che appassionano di più gli italiani.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. A giudicare dagli ascolti che continua a fare il talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sembra che la migrazione da Rai3 a Nove non abbia creato troppi traumi. E si comincia alle 19.30 con l’anteprima di Nino Frassica.

Su Real Time, alle 21.00, il reality Il Castello delle Cerimonie. Un nuovo evento al Castello: donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano cercano di realizzare il desiderio di Marika: la futura sposina, in dolce attesa, vorrebbe per il suo matrimonio un festival musicale.

I film di questa sera domenica 3 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. A causa di un equivoco, Arturo viene cacciato di casa dalla moglie. Ma non ne fa un dramma, anzi coglie l’occasione per reinventarsi una vita che ormai gli andava stretta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2009, di David Yates, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, con Daniel Radcliffe. Mentre si sta esercitando con il professor Lumacorno, Harry Potter (Daniel Radcliffe) trova un manuale di magia nera appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue. Intanto, Albus Silente (Michael Gambon) rivela al giovane mago importanti notizie che riguardano il passato di Voldemort.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta, Hugh Jackman. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Stasera in tv domenica 3 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2009, di J.J. Abrams, Star Trek – Il futuro ha inizio, con Chris Pine. Il giovane capitano Kirk è alla sua prima missione a bordo dell’Enterprise. Deve affrontare il romulano Nero che intende distruggere tutti i pianeti della Federazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Nicolas Winding, Drive, con Ryan Gosling, Carey Mulligan. Uno stuntman, che arrotonda lo stipendio partecipando a qualche rapina, s’innamora della vicina di casa. La donna però ha un figlio piccolo e un marito in carcere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp. Nel 1933, il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.