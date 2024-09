Domenica In 3 dicembre: tra gli ospiti Belén Rodríguez, Fedez, D’Angelo e Vespa

Torna questo pomeriggio, domenica 3 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17:10, su Rai 1 Domenica In.

Il programma, come sempre, è condotto dalla padrona di casa Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Nella dodicesima puntata di Domenica In tra gli ospiti ci sono: Belén Rodríguez, Fedez, Nino D’Angelo e Bruno Vespa.

Domenica In, 3 dicembre

La puntata del 3 dicembre di Domenica In si apre con l’intervista a Belén Rodríguez, che si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata.

La showgirl poi si esibirà con il brano Mil Pasos, colonna sonora della serie tv Le fati ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Un atteso ritorno in televisione per Belén, che negli ultimi mesi ha dovuto fronteggiare un periodo complicato sia dal punto di vista professionale che personale.

Domenica In 3 dicembre, Fedez

A Domenica In del 3 dicembre, Mara Venier accoglie in studio il cantante e produttore musicale Fedez, che parlerà della malattia che lo ha colpito nel 2022.

L’artista inoltre parlerà dei tanti progetti di solidarietà che sta portando avanti con la sua Fondazione a sostegno dei giovani più disagiati e delle famiglie più bisognose.

Fedez si è trovato penalizzato la scorsa settimana a causa del cambio di palinsesto e per questo la sua intervista è già stata registrata poiché non sarebbe riuscito a tornare in studio anche questa settimana.

La conduttrice di Domenica In ha rassicurato tutti i fan del cantante che l’intervista andrà in onda senza tagli.

Domenica in 3 dicembre, Nino D’Angelo e Bruno Vespa

La puntata di Domenica In del 3 dicembre prosegue con il cantautore Nino d’Angelo che annuncerà il concerto di cui sarà protagonista allo Stadio Maradona di Napoli il 29 giugno 2024.

Il concerto-evento di Nino D’Angelo è intitolato I miei meravigliosi anni ’80.

Il cantautore trasformerà lo stadio in una grande festa anni 80, ripercorrendo la sua storia musicale.

Nel corso della puntata del 3 dicembre di Domenica In, Nino D’Angelo si esibirà in un medley con i suoi più grandi successi.

A seguire interverrà Bruno Vespa, che durante la puntata presenterà il suo ultimo libro dal titolo Il rancore e la speranza.

Il libro tratta le tematiche della tragedia della guerra tra Israele e Palestina e si collega anche alla distruzione che si è creata in Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Bruno Vespa nel suo Il rancore e la speranza fa dei riferimenti anche alla politica più recente.