Sapiens-Un solo pianeta, il 9 dicembre Mario Tozzi parla dei fiumi, tra alluvioni e siccità

L’importanza dell’acqua, le alluvioni e la siccità sono alcuni dei temi al centro della puntata di Sapiens-Un solo pianeta di sabato 9 dicembre. Il programma è condotto dal divulgatore Mario Tozzi. L’appuntamento prende il via alle 21:45, subito dopo la fine di Chesarà.

Sapiens-Un solo pianeta 9 dicembre, l’Italia è il paese più fragile del Mediterraneo

A Sapiens del 9 dicembre, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è proposto un focus sull’acqua. Elemento, questo, che è preziosissimo per la vita ma che, con i cambiamenti climatici, rischia di diventare una minaccia alla nostra sopravvivenza.

Sapiens-Un solo pianeta del 9 dicembre racconta che l’Italia è il paese più fragile del Mediterraneo. Un primato poco invidiabile, dovuto all’elevato tasso di alluvioni e frane che colpiscono ogni anno il nostro territorio. Tali fenomeni, spesso, sono causati dai fiumi, che però sono i protagonisti di un altro, pericoloso fenomeno: la siccità. Tozzi realizza un viaggio per dimostrare che la mancanza di acqua e le alluvioni sono in realtà due facce della stessa medaglia.

La narrazione parte dalle rive del Tevere

La puntata del 9 dicembre di Sapiens si concentra sul fiume Tevere. In particolare, si parte dall’Oasi naturalistica del lago di Alviano. L’area naturale protetta è gestita dal WWF Italia e si trova nella valle del Tevere, in Umbria. Il corso d’acqua è il principale dell’Italia centrale, nonché il terzo fiume italiano più lungo dopo il Po e l’Adige. Le sue acque bagnano quattro regioni e più di 80 città, tra cui la capitale Roma.

Sapiens-Un solo pianeta 9 dicembre, documentario sul Mississipi

In parallelo, durante Sapiens di sabato 9 dicembre è trasmesso un reportage dagli Stati Uniti. Le telecamere della trasmissione testimoniano la vita sulle rive di uno tra i fiumi principali del mondo, ovvero il Mississipi. Lungo oltre 3770 km, ha il terzo bacino idrografico più grande del mondo e la sua superficie totale occupa un terzo del territorio degli Stati Uniti. Il Mississipi nasce dal Lago Itasca e sfocia nel Golfo del Messico. Nel suo tragitto attraversa ben dieci Stati, costeggiando importanti città come St. Louis, Minneapolis, Memphis e New Orleans.

Nel corso di Sapiens-Un solo pianeta del 9 dicembre, infine, è confermato lo spazio con i Dialoghi di Sapiens. In tale momento, il conduttore Mario Tozzi intervista lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco. L’intellettuale, pochi mesi fa nominato nuovo Presidente della Biennale di Venezia, commenta i temi trattati nella puntata.