In altre parole, gli ospiti del 9 e 10 dicembre: ci sono Maria Chiara Giannetta e Rocco Tanica

La7, il 9 e il 10 dicembre, propone due nuove puntate di In altre parole. Il programma, nella giornata del sabato, è in onda dalle 20:35 alle 23:15. La domenica, invece, l’appuntamento è nei palinsesti della rete di Urbano Cairo dalle 20:35 alle 21:15.

In altre parole 9 10 dicembre, con Elsa Fornero si parla della riforma delle pensioni

In altre parole è condotto, come sempre, dal giornalista Massimo Gramellini. Al suo fianco è confermato, anche questa settimana, il cantautore Roberto Vecchioni. A lui spetta il compito di curare una lezione alla lavagna, commentando in questo modo alcuni dei temi di più stretta attualità.

Gramellini, durante In altre parole del 9 e 10 dicembre, accoglie Elsa Fornero. Con la docente universitaria, Ministro del lavoro nel governo guidato da Mario Monti, è commentata la riforma delle pensioni voluta dall’esecutivo presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Maria Chiara Giannetta parla di Santocielo

A In altre parole è presente l’attrice Maria Chiara Giannetta. L’interprete, protagonista di Blanca e di Don Matteo, parla dell’impegno nel film di Ficarra & Picone dal titolo Santocielo, in uscita al cinema il 14 dicembre. Accolto Rocco Tanica, musicista della band Elio e le Storie Tese e che, nel 2024, è nel cast di concorrenti di LOL-Chi ride è fuori.

Gramellini, a In altre parole del 9 e 10 dicembre, dà spazio al giornalista Andrea Scanzi. La firma de Il fatto quotidiano è nelle librerie d’Italia con il tomo dal titolo La sciagura. Giorgia Meloni e il suo governo disastroso. Infine, c’è la giornalista Barbara Stefanelli, autrice del libro Love Harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi.

In altre parole 9 10 dicembre, le rubriche e gli ospiti fissi

Nelle puntate del sabato e della domenica di In altre parole tornano gli ospiti fissi della trasmissione. In primis è coinvolto il comico Saverio Raimondo, che ha il compito di curare gli spazi destinati alla comicità e alla satira politica. La giornalista Alessandra Sardoni è al timone di una nuova puntata della rubrica Che anno è?. L’inviata Cecilia Sala approfondisce la condizione delle donne presenti in Iran.

Il critico d’arte Jacopo Veneziani, a In altre parole, raggiunge la Chiesa di San Marco a Milano. Una volta qui, percorre un passaggio segreto. Infine, Laura Bonasera racconta la storia di Maria Lembo, che il 25 dicembre prossimo è costretta a chiudere la sua bottega a causa dell’inflazione e dell’aumento delle bollette.