Melaverde, la puntata del 10 dicembre: speciale dedicato agli Angeli della montagna

Domenica 10 dicembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. Il programma è condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. L’appuntamento prende il via alle 11:50, subito dopo Le storie di Melaverde.

Melaverde 10 dicembre, gli Angeli della montagna

A Melaverde del 10 dicembre è dedicato ampio spazio agli Angeli della montagna. Con tale nome si intendono i militari che hanno deciso di dedicare la loro formazione ed il loro lavoro al fine di garantire la sicurezza delle persone che frequentano la montagna.

In particolare, Hidding e Venuto parlano della squadra di soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il racconto inizia dalla scuola di formazione militare. È qui che i finanzieri lavorano all’addestramento alpino.

La scuola di Predazzo

A Melaverde del 10 dicembre le telecamere entrano nella scuola alpina di Pedrazzo. Essa è conosciuta per essere la più antica del mondo. La sua fondazione, infatti, risale al 1921. Nel tempo ha attraversato varie fasi storiche delicate del nostro paese, come ad esempio la seconda guerra mondiale.

Hidding, a Melaverde del 10 dicembre, partecipa all’addestramento che avviene all’interno della palestra attrezzata per l’arrampicata. In seguito, con degli esperti, fa il punto sullo stato di salute dei ghiacciai e sull’influenza che il riscaldamento globale ha sul futuro del nostro pianeta. Grazie agli Angeli della montagna, poi, la trasmissione di Canale 5 ricorda ai propri telespettatori l’importanza del rispetto delle regole in montagna. Misura, questa, necessaria per salvaguardare sé stessi e gli altri.

Melaverde 10 dicembre, Valvestino

Melaverde, domenica 10 dicembre, continua a celebrare l’importante traguardo dei 25 anni di messa in onda. In questa stagione tv, il format ha deciso di approfondire la storia di alcuni territori che, nonostante le loro bellezze e peculiarità, non sono quasi mai raccontati.

La trasmissione, nella puntata odierna, prosegue tale filone narrativo recandosi nella Valvestino. Nella valle, incastonata tra il Lago d’Idro e quello di Garda, convivono diverse realtà produttive. Queste sono guidate da coloro che hanno scelto di abitare queste zone, spinti dalla volontà di stare a stretto contatto con la natura, alla ricerca di una migliore qualità di vita.

Nel corso di Melaverde, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play, sono approfondite varie attività. Tra esse c’è il processo di trasformazione che ha interessato un vecchio fenile, che oggi è diventato un luogo nel quale è possibile soggiornare. Infine, sono raccontate le grandi eccellenze gastronomiche della valle, oltre alle antiche coltivazioni.