Paesi che vai, il 10 dicembre è protagonista L’Aquila

Rai 2, domenica 10 dicembre, propone dalle 14:00 una nuova puntata di Paesi che vai. Il programma è condotto da Livio Leonardi. Continua, dunque, il viaggio alla scoperta delle più belle città del nostro paese. La protagonista dell’appuntamento odierno è L’Aquila.

Paesi che vai 10 dicembre, un viaggio che parte nel Medioevo

A Paesi che vai del 10 dicembre, dunque, è proposto un focus sulla città capoluogo dell’Abruzzo. Il comune conta poco meno di 70 mila abitanti ed ha alle spalle una storia molto lunga. La fondazione, infatti, è da datare al 1254, quando subito dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente sorsero dei piccoli agglomerati urbani.

Leonardi, nel corso della puntata odierna di Paesi che vai, intende far vivere al pubblico un vero e proprio viaggio nel tempo, accompagnando gli spettatori dal Medioevo al Rinascimento.

Fondamentale per lo sviluppo de L’Aquila è stata la scelta dei Santi. Essi hanno individuato nel territorio della città il luogo perfetto per fondare i centri spirituali, divenuti in seguito meta di grandi pellegrinaggi.

I miracoli avvenuti nella zona de L’Aquila

Durante Paesi che vai, Livio Leonardi ripercorre i miti e le leggende legate ai miracoli che ebbero luogo nelle zone dove oggi sorge L’Aquila. In seguito è ricostruita la condizione del borgo nel periodo subito precedente al Rinascimento. È in tale periodo storico, infatti, che avvengono delle intricate vicende nobiliari che hanno condizionato i governi e i commerci della città.

Ma a Paesi che vai del 10 dicembre è proposto un focus sul ruolo de L’Aquila nell’età contemporanea. Dopo le dominazioni dei francesi e degli spagnoli, alla metà del 1800 gli abitanti partecipano in maniera attiva ai moti che porteranno, poi, all’Unità d’Italia.

Paesi che vai 10 dicembre, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

A Paesi che vai, come sempre, sono visitate le location che hanno fatto da sfondo a grandi produzioni cinematografiche e televisive. In seguito, Leonardi abbandona la conca aquilana e si sposta verso nord, alla scoperta di uno dei parchi più grandi d’Italia.

Stiamo parlando del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, istituito nel 1991. Il parco conta oltre 150 mila ettari, posizionandosi al terzo posto nella classifica delle riserve naturali più grandi del nostro paese.

Nel corso di Paesi che vai è analizzata la grande biodiversità presente nella zona, a dimostrazione della perfetta comunione fra la natura e la presenza umana.