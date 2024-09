Stasera in tv domenica 10 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 10 dicembre 2023. Su Rai2, una nuova puntata del reality La caserma. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 10 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Il metodo Fenoglio, con Alessio Boni. Due episodi. Il primo s’intitola: “Padri”. Da un colloquio tra il maresciallo Fenoglio (Alessio Boni) e un pentito emergono rivelazioni inaspettate. Il passato che ha unito Vito Lopez e Nicola Grimaldi torna alla luce, assieme alla scoperta di come la mafia abbia esteso i suoi tentacoli anche a Bari. A seguire il secondo episodio, “Le verità nascoste”. Alcuni tragici avvenimenti sulla scena nazionale coprono di angoscia Fenoglio e i suoi colleghi. L’unico modo per reagire è cercare di fermare l’organizzazione mafiosa che sta mettendo sotto scacco Bari. Intanto il caso del piccolo Damiano resta ancora un mistero.

Su Rai2, alle 21.00, il reality La caserma. Durante la quarta settimana di addestramento l’istruttore capo Renato Daretti apporta alcuni cambiamenti nella squadra dei Falchi. La decisione provoca reazioni inaspettate tra le reclute che, nel loro percorso in caserma, hanno formato e sviluppato un forte senso di appartenenza al proprio gruppo.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report. Con le sue inchieste, che ogni settimana appassionano milioni di italiani, Sigfrido Ranucci centra gli obiettivi di Rai3 nella serata domenicale, sia per quanto riguarda gli ascolti sia per la raccolta pubblicitaria. La puntata del 26 novembre è stata vista da una media di 1.822.000 spettatori (9,45% di share).

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La campagna di sensibilizzazione contro il patriarcato, la preoccupazione per le guerre in Ucraina e a Gaza, la criminalità nelle grandi città, gli screzi tra governo e magistratura: a Giuseppe Brindisi non mancano gli spunti per allestire una nuova puntata del suo popolare talk di approfondimento.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Murat Unalmis, Hilal Altinbilek, Bulent Polat. Zuleyha (Hilal Altinbilek) confida a Gulten di aver scoperto che Umit è incinta di Demir. Al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman si presenta a sorpresa proprio Umit. Demir cerca di mandarla via, ma la donna gli confessa di essere incinta. L’uomo, sconvolto, le intima di abortire.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Oltre a quella del sabato, il talk di Massimo Gramellini prevede una puntata anche alla domenica, che si differenzi per il taglio strettamente culturale. Tra gli ospiti fissi del programma il critico d’arte Jacopo Veneziani.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. A Filippa Lagerback, nel cast dal 2005, il compito di introdurre gli ospiti nel programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto seguitissimo anche sulla nuova rete. E attenzione: l’anteprima curata da Nino Frassica comincia alle 19.30

I film di questa sera domenica 10 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Roxann Dawson, Atto di fede, con Chrissy Metz, Marcel Ruiz. Intrappolato sott’acqua in un lago gelato, il piccolo John viene ricoverato in ospedale e rischia di morire. Al pessimismo dei medici si contrappone l’incrollabile fede religiosa dei genitori.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2010, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1, con Daniel Radcliffe. Lord Voldemort ha un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Albus Silente e uccidere Harry Potter (Daniel Radcliffe). Nel frattempo, il giovane mago e i suoi amici sono alla ricerca di tutti gli Horcrux in cui il Signore Oscuro ha nascosto le parti della sua anima. Sperano così di poterlo uccidere.

Stasera in tv domenica 10 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2013, di J.J. Abrams, Star Trek Into Darkness, con Chris Pine, Zachary Quinto. Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione di un traditore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Tom Edmunds, Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, con Aneurin Barnard. Dopo aver tentato più volte il suicidio, William ingaggia Leslie, killer professionista, per porre fine ai suoi tormenti: avrà una settimana per ucciderlo nel modo che hanno concordato.