Noi siamo leggenda, la quinta puntata su Rai 2: trama e cast

Rai 2, mercoledì 13 dicembre, propone la quinta puntata della prima stagione di Noi siamo leggenda. La serie con protagonista Emanuele Di Stefano inizia a partire dalle ore 21:20 circa.

Noi siamo leggenda quinta puntata, regista e dove è girata

La quinta puntata di Noi siamo leggenda è una produzione originale di Rai Fiction e Fabula Pictures. Con esse ha collaborato Amazon Prime Video, dove presto sbarcheranno gli appuntamenti. Le riprese si sono svolte a Roma. Il titolo ha come regista Carmine Elia, che in carriera ha diretto altri successi come Mare Fuori.

La prima stagione di Noi siamo leggenda è composta da sei prime serate, trasmesse anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Salvo modifiche di palinsesto, il finale di stagione è previsto per la prossima settimana.

Noi siamo leggenda quinta puntata, la trama

Durante la quinta puntata di Noi siamo leggenda, l’ispettrice Beatrice, dopo aver trovato una delle collane rubate nella camera di Viola, è oramai certa della colpevolezza della figlia. Decide, così, di parlarle, ma lei nega ogni coinvolgimento. Beatrice, allora, informa Simona, che però difende Massimo. Il protagonista è aiutato anche da Marco, che ha organizzato un piano per scagionarlo.

L’uomo misterioso di Venezia, durante la quinta puntata di Noi siamo leggenda, continua a indagare. Lin, per non spezzargli il cuore, lascia Nicola. Infine, Lara è riuscita a scoprire la verità sulla malattia della mamma.

Problemi di salute per Sabrina

Nella quinta puntata di Noi siamo leggenda, il rapporto tra Massimo e Sabrina sembra essere finalmente sereno. Sabrina ha dei problemi di salute: accusa, infatti, una strana tosse e, terrorizzata, chiede aiuto a Giuseppe. Massimo e Greta temono di essere scoperti da Beatrice e architettano un piano, che almeno in apparenza sembra essere riuscito.

Greta, Andrea e Jean hanno il loro primo concerto. Quando il personaggio interpretato da Nicolas Maupas scopre della loro relazione, però, vorrebbe scappare via. Alla fine, si convince e suona per la prima volta di fronte al padre. Quest’ultimo sembra aver finalmente compreso la passione del figlio per la musica.

Noi siamo leggenda quinta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’appuntamento odierno di Noi siamo leggenda, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.