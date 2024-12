Linea Bianca 24 febbraio protagonista la Calabria

Sabato 24 febbraio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Bianca. Il programma, come al solito, è condotto da Massimiliano Ossini. Al suo fianco ci sono gli inviati Lino Zani e Giulia Capocchi.

Linea Bianca 24 febbraio, la Calabria

A Linea Bianca del 24 febbraio è analizzata a lungo la Calabria. In particolare, le telecamere della trasmissione mostrano, in un’ora, alcune delle località più importanti della regione, da Camigliatello Silano a Lorica, fino ad arrivare a Croce di Magara.

Come da tradizione, il viaggio di Linea Bianca in Calabria inizia in vetta a un monte. In questo caso, la protagonista è la cima Botte Donato, ovvero la più alta presente nell’altopiano della Sila. Qui è in compagnia di Alessio Piccioli, fisico ed esperto di tecnologie che presenta la nuova app. Essa contiene al proprio interno le mappe digitali del Sentiero Italia CAI.

L’impatto del cambiamento climatico e la pastorizia

A Linea Bianca del 24 febbraio, Ossini si reca presso gli impianti di risalita della ski area di Lorica. In tale luogo il conduttore parla degli effetti del cambiamento climatico sul manto nevoso, con conseguenze che ricadono anche sul turismo invernale. In compagnia di Legambiente è proposto un modello alternativo per una fruizione sostenibile degli ambienti montani.

A seguire, nella suggestiva cornice del lago Arvo, il conduttore effettua una seduta di allenamento con Andrea Pelo di Giorgio. Un focus, in seguito, è proposto sulla pastorizia calabrese. Per farlo, i padroni di casa sono in Contrada S. Maria Lagarò, borgo immerso nelle campagne silane. Qui opera un’azienda agricola a conduzione familiare, che può contare sull’esperienza di ben quattro generazioni.

Linea Bianca 24 febbraio, la riserva naturale I Giganti della Sila

Nel corso di Linea Bianca del 24 febbraio la trasmissione analizza la riserva naturale I Giganti della Sila, sito FAI tra i più visitati in Italia. Il pubblico, in tale area, può ammirare alberi alti fino a 45 metri, con tronchi larghi oltre 2 metri e di 350 anni di età.

Lino Zani, nella puntata odierna di Linea Bianca, è a Camigliatello Silano. Nella stazione ferroviaria a scartamento ridotto più alta d’Europa, l’inviato impara a condurre il leggendario trenino della Sila.

Infine, nell’appuntamento in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play, si parla dell’allevamento del suino nero calabrese e dei progetti di ripopolamento dei torrenti con gli avanotti di trota fario. Il saluto finale è previsto dal rifugio Monte Curcio, nella zona degli impianti di Camigliatello Silano.