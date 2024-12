Stasera in tv sabato 24 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 24 febbraio 2024. Su Rai3, il programma condotto da Federico Quaranta, Il Provinciale. Su Italia 1, il film d’animazione Cattivissimo me 2.

Stasera in tv sabato 24 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il talent Tale e quale Sanremo. I concorrenti della seconda e ultima puntata sono Pierpaolo Pretelli, Gigliola Cinquetti, Tiziana Rivale, Virginio, Paolo Conticini, Deborah Iurato, Andrea Agresti, Massimo Di Cataldo, Silvia Salemi, Ginevra Lamborghini e Lidia Schillaci. Giudice ospite, Iva Zanicchi. Ci sono anche Cirilli e Paolantoni.

Su Rai3, alle 21.45, Il Provinciale. Secondo appuntamento con la nuova edizione del programma condotto da Federico Quaranta con la partecipazione di Angela Rafanelli. Stasera le telecamere ci portano a Genova, sulle tracce di quella canzone d’autore che, tra gli Anni 60 e 70, ha cambiato radicalmente la musica italiana.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Di mamma ce n’è una sola. Vincenzo Salemme indossa i panni femminili della capofamiglia Chiara in una commedia in cui si gioca con le sottili differenze tra dialetto napoletano e altre parlate campane. Fanno parte del cast anche Maurizio Casagrande e Ombretta Ciccarelli.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Tra un tentativo di riconciliazione e l’altro la scaletta dell’emozionante programma di Maria De Filippi prevede sempre uno o due regali. Sono queste le storie che coinvolgono le celebrità, ovvero i beniamini dei destinatari. Tra i prossimi ospiti, Elisa, Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Nel suo studio, Massimo Gramellini accoglie sempre tanti ospiti provenienti dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Partendo da un semplice vocabolo, offrono la propria visione dei fatti e spunti di discussione.

Su Tv8, alle 21.15, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese va alla ricerca del miglior ristorante per una breve fuga sui Colli Bolognesi. Il bonus va al miglior Tortellone (ripieno di magro). In sfida, Antica Hostaria della Rocca di Badolo, Agriturismo Cà Lunati, Cà Shin, Tramvia.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Torna in prima serata il talk di approfondimento politico ed economico condotto da Luca Sommi. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, sono presenti in studio Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

I film di questa sera sabato 24 febbraio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2020, di Gianni Amelio, Hammamet, con Pierfrancesco Favino. Gli ultimi mesi di Bettino Craxi, trascorsi in Tunisia dopo essere stato indagato nell’inchiesta Mani pulite. Con personaggi reali e di fantasia, si raccontano la sua caduta come leader politico e la lotta della figlia per lui.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1979, di Italo Zingarelli, Io sto con gli ippopotami, con Terence Hill e Bud Spencer. Africa. L’arrivo del cugino Slim (Terence Hill), convinto ambientalista, sconvolge la vita di Tom (Bud Spencer), organizzatore di safari per turisti. Slim è convinto che durante le spedizioni gli escursionisti uccidano gli animali. Ma Tom dà ai clienti soltanto fucili caricati a salve.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin e Chris Renaud, Cattivissime 2 con le voci di Max Giusti e Arisa. Gru si è lasciato alle spalle una vita fatta di crimini per crescere le piccole Margo, Edith e Agnes. Ma proprio mentre comincia ad abituarsi al ruolo di buon padre di famiglia, alla sua porta bussa una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi, che ha bisogno di lui per smascherare un nuovo criminale.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Barbet Schroeder, Formula per un delitto, con Ben Chaplin, Sandrfa Bullock. La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Stasera in tv sabato 24 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2016, di Zack Snyder, Batman V Superman: Dawn of Justice, con Henry Cavill. I due supereroi non si sopportano ed entrambi cercano il modo per eliminare il rivale. Intanto, una nuova minaccia appare all’orizzonte, mettendo a rischio la razza umana.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1982, di Taylor Hackford, Ufficiale e gentiluomo, con Debra Winger, Richard Gere. Zack Mayo frequenta il corso di addestramento per diventare ufficiale di marina. Il duro sergente Foley farà di tutto per piegarlo, ma l’amore della giovane Paula lo aiuterà.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Lola Doillon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud. Durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, la tredicenne ebrea Fanny viene mandata in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e insieme escogitano una fuga.