PresaDiretta 26 febbraio, inchiesta Terra occupata: i conflitti nel mondo, dall’Ucraina a Gaza

Rai 3, lunedì 26 febbraio, propone in prima serata un nuovo appuntamento di PresaDiretta con protagonista l’inchiesta Terra occupata. Il programma è condotto da Riccardo Iacona.

PresaDiretta Terra occupata, la guerra in Ucraina

PresaDiretta analizza le principali guerre ancora in corso in giro per il mondo. Iacona ha curato il reportage con il coordinamento giornalistico di Raffaela Pusceddu e Maria Cristina De Ritis. L’appuntamento, oltre che su Rai 3, è in onda anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Il racconto Terra occupata di PresaDiretta inizia con un focus proposto sull’Ucraina. Il paese dell’est Europa è coinvolto nel conflitto iniziato per volere della Russia il 24 febbraio di due anni fa. Lo Stato guidato da Vladimir Putin, infatti, ha avviato le operazioni di invasione della nazione confinante.

Oggi, nei vari territori ucraini, proseguono i combattimenti, che hanno causato decine di migliaia di vittime. Di queste, molti sono civili. Riccardo Iacona ha deciso di dare voce alle mamme e alle mogli dei soldati che sono partiti al fronte e di cui non si hanno più notizie.

Il conflitto in Palestina

Durante Terra occupata di PresaDiretta, la trasmissione lascia l’Ucraina per spostarsi in Medio Oriente. Lo scorso 7 ottobre, alcune milizie terroristiche di Hamas hanno effettuato un attacco terroristico sul suolo di Israele, provocando oltre 1200 morti. Inoltre, hanno portato a Gaza centinaia di ostaggi, che ancora oggi sono tenuti nascosti nella città della Palestina.

Il governo di Tel Aviv, in risposta a tale attacco, ha avviato una dura campagna militare contro i territori della Striscia di Gaza. I bombardamenti, che vanno avanti da mesi, avrebbero provocato almeno 28 mila morti, la metà dei quali sarebbero minori. Gli sfollati, invece, sono oltre un milione, ammassati nelle tendopoli al valico di Rafah. La loro speranza è quella di poter trovare riparo in Egitto, che però, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad accogliere i profughi.

Terra occupata di PresaDiretta racconta che in Israele i familiari degli ostaggi e i pacifisti chiedono il cessate il fuoco. In contemporanea, nella Cisgiordania i coloni ebrei avanzano verso le zone abitate dai palestinesi, in un crescendo di tensioni.

PresaDiretta Terra occupata, le tensioni in Libano

Durante Terra occupata di PresaDiretta si raggiunge il Libano. Il padrone di casa, in particolare, è nella capitale Beirut per raccogliere le testimonianze dei cittadini locali. Essi temono che la guerra in corso a Gaza possa estendersi anche al loro paese, già in forte difficoltà a causa di una crisi economica.