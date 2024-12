On the Roam, docu-serie su Discovery+: Jason Momoa scopre le eccellenze dell’artigianato USA

A partire da lunedì 26 febbraio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Discovery+ è disponibile alla visione la docu-serie On the Roam. La produzione ha come protagonista e narratore l’attore Jason Momoa.

On the Roam, la produzione è targata HBO

On the Roam, rilasciata a livello internazionale nelle scorse settimane e in Italia in onda su Discovery+, è una produzione originale di HBO. La docu-serie è composta da un totale di otto puntate. A differenza di quanto accade solitamente, gli episodi non sono rilasciati tutti insieme. La piattaforma OTT, infatti, trasmette un appuntamento alla settimana, nella giornata del lunedì.

Come già detto, il volto principale di On the Roam è Jason Momoa. Quest’ultimo è uno degli attori più amati di Hollywood, avendo presenziato a pellicole spesso molto note. Fra queste ci sono Fast X (decimo capitolo di Fast & Furious), Aquaman, Il Trono di Spade e Dune.

Spazio agli esperti dell’artigianato

Nel corso di On the Roam, l’attore Jason Momoa effettua un giro degli Stati Uniti alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato. In particolare, nell’arco delle otto puntate realizza un itinerario alla scoperta di arte ed avventura, senza dimenticare il valore dell’amicizia.

Il divo di Hollywood, in ogni episodio, è accompagnato da alcuni specialisti che, con forza e competenza, riescono a realizzare importanti opere d’arte. Tali esperti sono intervistati dal padrone di casa, che si cimenta in prima persona e che si mette a lavoro sui progetti ai quali lavorano gli ospiti.

On the roam, le attività

La prima attività svolta da Momoa in On the roam riguarda la passione che l’attore ha per i motori. L’interprete, a tal proposito, si unisce a un team di esperti che, per lavoro, effettua le restaurazioni delle moto d’epoca.

In seguito, il presentatore incontra Slash, celebre musicista dei Guns n’ Roses. Con lui è visitata la sede della Gibson, azienda statunitense che crea chitarre e che è stata fondata nel 1902. Protagonista anche la Fender, altro storico marchio di chitarre, bassi ed amplificatori.

Nel corso di On the roam, Momoa dà spazio alle maestranze che permettono agli attori e ai registi di dar vita alle pellicole cinematografiche. Per farlo, l’interprete incontra le persone che hanno lavorato nel dietro le quinte di alcuni dei suoi film più celebri. Infine, è coinvolto Todd Hido. Il fotografo, tra i massimi esponenti mondiali di questa arte, svela tutti i segreti relativi alla sua affascinante attività.

Insomma ol prodotto si rivela abbastanza interessante.