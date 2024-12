Stasera in tv martedì 27 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 27 febbraio 2024. Su Rai3, la nuova edizione del programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 27 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Gloria, con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Sergio Assisi. Il primo episodio s’intitola, “Promesse non mantenute”. Alex (Sergio Assisi) chiede a Gloria (Sabrina Ferilli) di sposarlo di nuovo. La cerimonia però salta quando l’uomo scopre tutta la verità sulla finta malattia. La situazione si aggrava quando anche Lucilla e Gabriele scoprono tutto e iniziano a ricattare Gloria e Manlio. A seguire, “Addio miei cari”. Gloria scompare nel nulla. Il rinvenimento di una lettera in una barca abbandonata fa pensare al peggio. Lucilla e Gabriele architettano un piano per smascherarla definitivamente.

Su Rai2, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Gli artisti di strada che partecipano al talent condotto da Nek rappresentano ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria. Ognuno di loro porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, che viene raccontata prima dell’esibizione.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Attualità, informazione, reportage: Duilio Giammaria porta nella prima serata del martedì di Rai3 il suo programma nato nel 2013 per valorizzare le ricchezze del nostro Paese. Come sempre “Petrolio” integra tutti i linguaggi dell’approfondimento, dal talk show all’inchiesta filmata di alta qualità.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Il sommario e la lunga chiacchierata con Mauro Corona aprono la nuova puntata del programma con cui lo scorso 5 settembre Bianca Berlinguer si è presentata al pubblico di Rete 4. Tra gli argomenti in primo piano questa sera (anche in “Stasera Italia”), i risultati delle elezioni regionali in Sardegna.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin – Rewind. Terminate le puntate della nona edizione, ecco uno speciale in cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti ripercorrono la storia del programma. Si parte dalla prima puntata del 1998 fino all’ultima. Ben 103 serate a cui hanno partecipato quasi 10.000 concorrenti. Inoltre interviste, curiosità e aneddoti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un altro martedì sera con il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Oltre alle inchieste degli inviati, punto forte della trasmissione sono gli scherzi che coinvolgono vittime eccellenti: recentemente Sebastian Gazzarrini ha coinvolto Gianluigi Donnarumma e l’intelligenza artificiale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. I principali temi di natura politica ed economica trovano spazio di approfondimento nel talk di Giovanni Floris. Gli ospiti e i sondaggi di Nando Pagnoncelli garantiscono ampi margini di discussione e di dibattito in studio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova in Irpinia alla ricerca della migliore cucina tipica. In sfida: “Cacciafumo”, “Pater Familias”, “Anima” e “Palazzo Vittoli”. Il piatto special è la maccaronara, tipica pasta fatta a mano.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Sento la terra girare. Teresa Mannino porta in tv il suo ultimo spettacolo incentrato sulla salvaguardia ambientale. Con la sua calzante comicità, parla anche dei temi della quotidianità: dai cinquantenni che sembrano ventenni, alle tradizioni della sua Sicilia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Hotel. Single in cerca dell’anima gemella s’incontrano in un boutique hotel che offre non solo la possibilità di condividere una cena romantica, ma anche di trascorrere momenti di relax in piscina, in una spa e in spiaggia.

I film di questa sera martedì 27 febbraio 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Rodrigo Sorogoyen, As Bestas – La terra della discordia, con Denis Ménochet, Marina Fois. Antoine e sua moglie gestiscono un’azienda agricola in un villaggio della Galizia. Sebbene la coppia stia facendo del suo meglio per integrarsi, la gente del posto li considera intrusi.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Carlo Hintermann, The Book of Vision, con Lotte Verbeek. Eva, ricercatrice medica e malata, mette in discussione le sue certezze quando trova un manoscritto di un medico del XVIII secolo che aveva un rapporto empatico con i propri pazienti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1977, di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo – Director’s Cut, con Richard Dreyfuss. La Nasa annuncia l’arrivo imminente di extraterrestri. Malgrado la segretezza, all’appuntamento si presentano anche numerosi civili curiosi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Boaz Yakin, Safe, con Jason Statham. L’agente Wright salva una ragazzina cinese di dodici anni che era stata rapita. Ben presto, però, i due si ritrovano nel mezzo di un intrigo tra la Triade, la mafia russa, la polizia e i politici corrotti di New York.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2015, di Jon Cassar, Forsaken – Il fuoco della giustizia, con Kiefer Sutherland. Il pistolero John torna nella città natale con la speranza di riavvicinarsi al padre. Ma giunto lì, scopre che la zona è finita nelle mire di una banda locale: farà di tutto per fermarla.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura, con Carlo Verdone, Laura Morante. Gilberto viene cacciato dalla moglie Tiziana. Non sapendo che fare, l’uomo chiede ospitalità all’amico Andrea, che, assieme alla fidanzata, gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv martedì 27 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane asso del volante con la musica sempre nelle orecchie è costretto a lavorare per un criminale che lo ricatta. Per uscirne deve collaborare ad una rapina.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte, Il meglio deve ancora venire, con Fabrice Luchini, Patrick Bruel. Arthur e César sono grandi amici di vecchia data. A causa di un malinteso, entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik – Ginko all’attacco! con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti. Diabolik, insieme alla sua amante e complice Eva Kant, riesce ad ottenere delle informazioni per entrare in possesso della pregiata collezione Armen. Ma ben presto…