Linea Bianca, il 9 marzo in Val Sarentino, in Alto Adige

Sabato 9 marzo, dalle 14:00 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Bianca. La trasmissione, questa settimana, visita la Val Sarentino, in Alto Adige.

Linea Bianca 9 marzo, si parte dalla cima del Col Rodella

Linea Bianca del 9 marzo è condotto, come di consueto, da Massimiliano Ossini. Con lui, nella puntata visibile anche in streaming e on demand su Rai Play, ci sono gli inviati Lino Zani e Giulia Capocchi.

Il tragitto seguito nella puntata odierna di Linea Bianca inizia, come da tradizione, da una delle cime più alte della zona. Stiamo parlando della Col Rodella, posta in provincia di Bolzano e che raggiunge un’altezza di poco inferiore ai 2500 metri sul livello del mare. Ossini è accompagnato dalla guida alpina Max Willeit, grande conoscitore della valle.

L’appuntamento, poi, si concentra sul borgo di Sarentino. Da qui, i padroni di casa analizzano la pratica dello skijoring. Essa è una disciplina invernale nata in Scandinavia. Prevede che un cavaliere e il suo cavallo trainino uno sciatore con l’obiettivo di percorrere la pista nel minor tempo possibile.

Fritz Unterkalmsteiner e il comprensorio sciistico San Martino in Sarentino

A Linea Bianca, Ossini rimane a Sarentino per incontrare Fritz Unterkalmsteiner. Quest’ultimo è un maestro tornitore che lavora soprattutto con il legno del pino cembro. Le mani dell’artista realizzano oggetti unici ed irripetibili, anche grazie alla sapiente scelta delle materie prime e ad alcune tecniche di lavorazione che sono state tramandate nei secoli dagli avi.

In seguito, nel corso di Linea Bianca, è proposto un focus sul comprensorio sciistico San Martino, sito anch’esso nel territorio di Sarentino. Il luogo conta al proprio interno circa 22 km di piste, oltre a 4 impianti di risalita che permettono di raggiungere un’altitudine massima di 2460 metri sul livello del mare.

Linea Bianca 9 marzo, lo chef Mattia Baroni con il progetto Garum Project

Durante Linea Bianca, il conduttore Massimiliano Ossini incontra lo chef Mattia Baroni. Il cuoco spiega al pubblico in che cosa consiste il progetto Garum Project, che prevede la creazione, a partire da alcuni scarti, di vari tipi di garum (salsa usata come condimento nell’Antica Roma). L’obiettivo dell’iniziativa è mischiare la tradizione con l’esigenza di abbattere gli sprechi alimentari.

A Linea Bianca del 9 marzo, è incontrata la famiglia Oberholler, che da generazioni produce cioccolatini. Infine, Lino Zani è in un piccolo laboratorio tessile. Grazie all’esperta Katharina, l’inviato impara in che modo le piume di pavone sono trasformate in materiale tessile.