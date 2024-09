Linea Bianca, la puntata del 2 marzo: viaggio in Piemonte

Rai 1, sabato 2 marzo, propone dalle ore 14:00 un nuovo appuntamento di Linea Bianca. Il padrone di casa è Massimiliano Ossini. Al suo fianco ci sono gli inviati Lino Zani e Giulia Capocchi.

Linea Bianca 2 marzo, il Piemonte

Il protagonista di Linea Bianca del 2 marzo è Alagna, piccolo comune di meno di mille abitanti posto in Piemonte. Il borgo è conosciuto per la sua posizione strategica, essendo situato proprio al confine con la Valle d’Aosta e la Svizzera.

Come di consueto, Ossini dà il benvenuto al pubblico dalla sommità di una delle montagne della zona. Il conduttore, infatti, si trova ad un’altezza di 32oo metri sul livello del mare, in cima al Monte Rosa. Insieme a lui c’è la guida alpina Michele Cucchi, che lo accompagna a Capanna Margherita, il rifugio più alto presente in Europa.

Il supervulcano della Valsesia

Linea Bianca, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, si sposta a Borgo di Rassa. Qui, agli inizi del 1300, ha trovato rifugio Fra Dolcino, che in seguito è stato catturato e giustiziato dopo aver ricevuto dall’inquisizione l’accusa di essere un eretico.

A seguire, nel corso di Linea Bianca del 2 marzo, è raggiunto il vulcano della Valsesia. Il relitto geologico, situato al di sotto delle Alpi, era attivo oltre 300 milioni di anni fa ed è posizionato fra i comuni di Prato Sesia e di Balmuccia.

Ampio spazio lo ha la cucina locale. A Boccioletto è seguita la preparazione della paniccia, un particolare minestrone realizzato con gli ingredienti poveri della tradizione contadina della Valsesia. Secondo la tradizione, il piatto ha origini millenaria e, inizialmente, era preparato esclusivamente nel periodo del carnevale. Ora, invece, è diventato un simbolo di questa provincia.

Linea Bianca 2 marzo, come portare gli animali domestici in montagna

Le allevatrici Greta e Natascia, a Linea Bianca, accompagnano Massimiliano Ossini in una visita all’interno della loro azienda. Nel raccontare una giornata tipica di lavoro, mostrano le fasi che portano alla realizzazione del formaggio Macagn.

A Scopello, invece, si entra in un agriturismo con vista sul Monte Rosa. Da qui, la proprietaria dell’attività dà dei consigli utili per portare in piena sicurezza gli animali domestici in montagna.

Infine, l’appuntamento del 2 marzo di Linea Bianca termina a Ca’ Morca, in Val Vogna. Nel paese sorge una casa Walser, tipica abitazione rurale costruita in pietra e legno. All’interno di essa, Lino Zani si cimenta in un prova complessa: preparare il burro come si faceva cento anni fa.