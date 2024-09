Rete 4, come cambia la programmazione tv del daytime da lunedì 11 marzo: arriva Mattino 4

Lunedì 11 marzo è una giornata di grandi cambiamenti in casa Mediaset. Rete 4, infatti, cambia gran parte della propria programmazione tv del daytime.

Rete 4 programmazione tv daytime, l’arrivo di Mattino 4

A partire da lunedì 11 marzo, la programmazione tv della mattina di Rete 4 accoglie, in primis, le puntate inedite di Tempesta d’amore. La soap opera abbandona la consueta fascia oraria del preserale (dalle 19:30 alle 20:30) e va in onda tutti i giorni, dalle 09:50 alle 10:50.

Subito dopo la produzione seriale, in seguito, arriva una grande novità del daytime di Rete 4. Stiamo parlando di Mattino 4, rotocalco informativo prodotto da Videonews, nato come una sorta di spin off di Mattino 5.

Mattino 4 è in onda in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 10:55 circa. La conduzione è affidata a un’inedita coppia, composta da Federica Panicucci (da tempo volto del già citato Mattino 5) dal giornalista Roberto Poletti. L’obiettivo di Mattino 4 è quello di concentrarsi sull’approfondimento giornalistico, con un focus dedicato al racconto in tempo reale dei principali fatti del giorno.

Il pomeriggio con Lo sportello di Forum e Diario del giorno

Mattino 4 è nella programmazione tv del daytime di Rete 4 per un’ora, sino alle 12:00, quando la linea passa al TG4. Dopo le puntate de La signora in giallo, storico titolo con protagonista Jessica Fletcher (Angela Lansbury) al via alle 12:30, dalle 14:00 parte l’appuntamento giornaliero con Lo sportello di Forum, trasmissione costola di Forum condotta come di consueto da Barbara Palombelli. Segue, dalle 15:30, Diario del giorno, talk con padrone di casa Giuseppe Brindisi che analizza le notizie più importanti nel campo della politica e della cronaca.

Rete 4 programmazione tv daytime, arrivano le repliche di Terra Amara

Dopo il film e l’edizione delle 19:00 del TG4, la programmazione tv di Rete 4 accoglie le repliche di Terra Amara. La soap, divenuta un vero e proprio fenomeno grazie a Canale 5, è riproposta dalla prima puntata, dando la possibilità al pubblico di seguire le avventure della protagonista Zuleyha.

Terra Amara, dall’11 marzo, abbandona la fascia del daytime di Canale 5, dove per mesi è andata in onda tutti i giorni, dalle ore 14:15. Al suo posto, sulla rete ammiraglia del Biscione, arriva la nuova soap dal titolo Endless Love.

Infine, la programmazione tv del daytime di Rete 4 termina in access prime time. Dalle 20:30, dal lunedì al venerdì, è protagonista la giornalista Bianca Berlinguer, al timone del talk Prima di domani.