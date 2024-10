Paesi che vai, il 24 marzo ad Ascoli: la vita e le opere di Carlo Crivelli

Paesi che vai, storico programma della TV di Stato, torna con un nuovo appuntamento domenica 24 marzo. La puntata è condotta da Livio Leonardi ed è in onda su Rai 2 dalle ore 14:00.

Paesi che vai 24 marzo, protagonista la città di Ascoli

Paesi che vai del 24 marzo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, ha come protagonista Ascoli Piceno. Nel comune, il padrone di casa effettua un viaggio che si dipana fra la pittura rinascimentale, le analisi tecniche per produrre la carta e le bellezze naturali.

Il racconto di Paesi che vai ha come protagonista Carlo Crivelli. Quest’ultimo è uno degli artisti italiani più importanti e conosciuti del primo Rinascimento. Nato a Venezia, ha vissuto a lungo ad Ascoli, dove ha acquisito la fama di più grande pittore attivo nel bacino adriatico.

La notorietà internazionale di Crivelli è dovuta soprattutto alla veridicità e ai minuziosi dettagli presenti nelle sue opere. In molte di esse è possibile notare il forte legame che l’artista aveva con la città di Ascoli. Uno degli esempi principali è rappresentato dall’Annunciazione di Ascoli, risalente al 1486 e oggi conservata al National Gallery di Londra.

La cattedrale di Sant’Emidio

A Paesi che vai del 24 marzo sono analizzati alcuni dei luoghi simbolo di Ascoli. Fra questi c’è il Duomo, ovvero la cattedrale di Sant’Emidio. Nella cripta del luogo di culto sono custodite le spoglie del martire patrono. Leonardi ripercorre la vita del Santo, che secondo la tradizione avrebbe difeso per ben due volte la città da un terribile terremoto.

In seguito, le telecamere della trasmissione visitano il ponte più antico di Ascoli, la cui costruzione è attribuita a Cecco D’Ascoli. Esso, da molti considerato una sorta di mago, è stato un intellettuale e scrittore, autore del poemetto enciclopedico Acerba e che, nel 1327, è morto sul rogo con l’accusa di eresia.

Paesi che vai 24 marzo, Offida

Nel corso di Paesi che vai di oggi, il padrone di casa lascia per qualche istante Ascoli e si reca nel vicino borgo di Offida. Incastonato fra le colline marchigiane, il comune conta poco meno di 5 mila abitanti ed ospita gli splendidi affreschi del maestro di Offida.

Infine, durante l’appuntamento del 24 marzo, spazio all’Appennino delle Marche. Qui, ogni anno, migliaia di turisti ed appassionati si recano in visita alle Grotte di Frasassi. Esse, al proprio interno, presentano numerose stalattiti e stalagmiti, che la natura ha modellato più di un milione di anni fa.