Paesi che vai, il 17 marzo protagonista Taranto: la fondazione e il Borgo Antico

Paesi che vai, trasmissione che ogni settimana analizza la storia e le bellezze di una città italiana, torna con un appuntamento inedito domenica 17 marzo. Il programma è in onda su Rai 2 dalle ore 14:00 ed è condotto, come sempre, da Livio Leonardi.

Paesi che vai 17 marzo, la città di Taranto

La protagonista di Paesi che vai del 17 marzo, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è Taranto. In particolare, il padrone di casa propone un focus sulla zona della città conosciuta come Borgo Antico. Da qui, il conduttore esegue un vero e proprio salto indietro nel tempo, tornando al 706 a.C.

In tale anno, gli spartani decidono di insediarsi nella zona in cui oggi sorge Taranto per necessità di commercio e di espansione. In breve tempo, il centro diventa uno dei più importanti della Magna Grecia, anche grazie allo sfruttamento del territorio circostante, decisamente molto fertile.

Il Museo Ipogeo Spartano

Per ripercorrere le fasi che hanno portato alla fondazione di Taranto, le telecamere di Paesi che vai del 17 marzo entrano all’interno del Museo Ipogeo Spartano. Qui è stata ricavata la pietra poi utilizzata per erigere la città. Nel museo, inoltre, sono narrate le testimonianze e le leggende risalenti all’epoca della Magna Grecia.

La puntata odierna di Paesi che vai procede con il Castello Aragonese. Il maniero, oggi gestito dalla Marina Militare, nel 1407 ospitava la principessa guerriera Maria D’Enghien. Quest’ultima, pur di difendere l’amata città di Taranto, decise di sacrificarsi a un destino di infelicità, accettando di convolare a nozze con Ladislao, all’epoca Re di Napoli. Nell’appuntamento odierno è omaggiata anche un’altra donna, che invece ha accettato di affrontare una guerra.

Paesi che vai 17 marzo, il compositore Giovanni Paisiello

Paesi che vai propone un focus su uno dei più importanti compositori italiani del Classicismo. Stiamo parlando di Giovanni Paisiello, nato nel Borgo Antico nel 1740. Per raccontare la sua vita si entra all’interno del Duomo di San Cataldo, dove l’artista ha ricevuto il battesimo.

Paesi che vai del 17 marzo mostra ai telespettatori di Rai 2 la fortezza che nel 1799 ha ospitato il generale Dumas e il generale Manscourt durante i loro sedici mesi di prigionia. Tale detenzione è nota in tutto il mondo, in quanto ha ispirato la trama del celebre romanzo dal titolo Il Conte di Montecristo.

Infine, l’appuntamento termina con il Parco di Porto Cesareo. L’ente, tra le aree marine più grandi d’Italia, coniuga alla perfezione la storia e le bellezze naturali.