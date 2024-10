Linea Verde, il 24 marzo le telecamere di Rai 1 sono ad Ischia

Rai 1, domenica 24 marzo, propone un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è visibile dalle 12:20. La conduzione è a cura di Livio Beshir e Peppone Calabrese. Al loro fianco c’è Margherita Granbassi. Quest’ultima ha il ruolo di inviata e percorre, rigorosamente a piedi, alcuni degli itinerari più belli d’Italia.

Linea Verde 24 marzo, la storia di Ischia

Linea Verde del 24 marzo è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. La protagonista della puntata odierna è Ischia. Quest’ultima, posta in provincia di Napoli, è la più grande fra le isole Flegree.

I primi insediamenti umani nell’atollo risalgono al Neolitico. Tuttavia, è con il dominio dei Fenici che l’isola diventa un importante snodo commerciale. Ischia, poi, si è trasformata in un avamposto della Magna Grecia e in un attivo centro di produzione per i romani.

Attualmente, come racconta Linea Verde , il comune è un polo turistico internazionale. Ogni anno, infatti, le bellezze naturali attirano migliaia di persone da tutto il mondo.

L’origine delle acque termali

A Linea Verde è proposto un focus sull’origine delle acque termali, che da tempo contribuiscono alla notorietà di Ischia. D’altronde, per la sua natura vulcanica, è uno dei maggiori centri termali d’Europa.

Nella puntata di Linea Verde sono percorsi tutti e sei i comuni dell’isola. Oltre ad Ischia, dunque, Peppone e Beshir sono a Lacco Ameno, Forio, Casamicciola Terme, Serrana Fontana e Barano d’Ischia.

Fra le tappe di Linea Verde del 24 marzo c’è l’importante Area marina protetta Regno di Nettuno. I conduttori analizzano il lavoro delle aziende agricole, che preservano il territorio mediante tecniche ecologiche come l’aridocoltura. Essa permette di preservare la coltivazione in ambiente privo di irrigazione.

Linea Verde 24 marzo, il Castello Aragonese

A Linea Verde spazio al Museo Archeologico di Pithecusae. Il luogo prende il nome dall’omonimo centro abitato greco rinvenuto nella metà del 1900. Al centro della narrazione c’è anche il Castello Aragonese, edificato nel lontano 474 a.C su un isolotto di origine vulcanica.

Nell’appuntamento, realizzato con la collaborazione della Regione Campania, è ospite Enzo Decaro. L’attore ripercorre la storia di alcuni personaggi fortemente legati ad Ischia, come Luchino Visconti ed Henrik Ibsen. È centrale anche il mondo della cucina, con alimenti tipici del calibro della focaccia ischitana con fave e ventresca e i fagioli zampognari. Infine, durante Linea Verde del 24 marzo, Margherita Granbassi accompagna i telespettatori lungo il sentiero che porta in cima al Monte Epomeo e all’Eremo di San Nicola.