Eleonora Abbagnato Una stella che danza, su Rai 3 il documentario omaggio all’Étoile

Venerdì 29 marzo, in prima serata su Rai 3, è in onda il documentario Eleonora Abbagnato Una stella che danza. La produzione intende omaggiare la carriera dell’Étoile.

Eleonora Abbagnato Una stella che danza, regista e dove è girata

Eleonora Abbagnato Una stella che danza è una produzione originale di 11 Marzo Film. La società lo ha realizzato in collaborazione con Rai Documentari. Il docu-film è stato presentato in anteprima lo scorso 20 marzo, durante il Bif&st Bari International Film & Tv Festival, uno dei più importanti eventi culturali italiani.

La produzione ha una durata di poco inferiore ai 100 minuti. Prodotto in Italia, è scritto da Chiara Laudani e Irish Braschi. Quest’ultima ha curato anche la regia. Le musiche, invece, sono scelte da Pierangelo Fornaro e Corrado Carosio.

Eleonora Abbagnato Una stella che danza, la trama

Durante Una stella che danza è celebrata la carriera della grande danzatrice. La narrazione inizia dal dietro le quinte di uno dei teatri più importanti del mondo, ovvero l’Opera di Parigi. È qui, infatti, che Abbagnato ricopre il ruolo di Étoile. Mancano pochi minuti al suo ingresso nelle scene per festeggiare la Soiree d’adieux, ovvero la serata d’addio. In un momento come questo, Abbagnato ripensa a tutto il suo percorso personale ed artistico.

Eleonora Abbagnato Una stella che danza, dunque, alterna abilmente due differenti piani temporali. Il primo è nel presente, quando la danzatrice è impegnata nel suo ultimo spettacolo, a coronamento di una grande carriera. Il secondo, invece, è nel passato, mediante foto, immagini d’epoca, testimonianze e frammenti della sua vita privata ed artistica.

Spoiler finale

Nata a Palermo nel 1978, Eleonora Abbagnato ha ottenuto, in carriera, numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Nel mondo del ballo sin da bambina, appena maggiorenne entra nel corpo di ballo dell’Opera di Parigi, dove rimane per oltre venti anni, ricoprendo tutti i principali ruoli, fino a diventare Étoile. Dal 2015 Abbagnato dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Negli anni ha lavorato spesso nella televisione italiana. Alcuni degli impegni più importanti sono quelli da co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2009 e da giudice ad Amici Speciali.

Eleonora Abbagnato Una stella che danza, le testimonianze

Nel documentario su Eleonora Abbagnato intervengono numerosi volti celebri, che hanno in qualche modo contribuito alla maturazione artistica e personale della protagonista. Fra loro ci sono il cantautore Claudio Baglioni, gli attori Ficarra e Picone, che nel 2007 hanno coinvolto la ballerina nel cast del film il 7 e l’8, e la ballerina francese Claude Bessy.