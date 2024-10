Domenica In, gli ospiti del 24 marzo: ci sono Eleonora Abbagnato e Il Volo

Domenica 24 marzo, Mara Venier è al timone di un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, inizia alle ore 14:00 su Rai 1.

Domenica In 24 marzo, Il Volo

A Domenica In è grande protagonista la musica italiana. Inevitabilmente, la padrona di casa parla ancora una volta del Festival di Sanremo, terminato oramai da settimane ma il cui successo continua a dominare nei palinsesti televisivi.

Venier, a tal proposito, intervista Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero i ragazzi de Il Volo. Il trio si esibisce in diretta con il singolo sanremese Capolavoro. In seguito, parlano dell’album Ad Astra, che sarà rilasciato il 29 marzo prossimo. Infine, deliziano il pubblico con Grande Amore, canzone vincitrice del Festival nel 2015.

La ballerina Eleonora Abbagnato

A Domenica In del 24 marzo, Venier accoglie in studio Eleonora Abbagnato, etoile dell’Operà di Parigi. La danzatrice si racconta fra vita privata a carriera artistica. Inoltre, fornisce alcune anticipazioni relative allo speciale televisivo Una stella che danza, trasmesso su Rai 3 e in streaming su Rai Play nel prime time del 29 marzo.

Una lunga pagina di Domenica In del 24 marzo è dedicata al mondo del cinema. Nell’elenco degli ospiti, infatti, figura Luc Merenda, attore francese che negli anni ‘70 ha presenziato in numerosi film, ad esempio Sole rosso, Così sia, L’uomo senza memoria e La ragazza fuoristrada. Oggi, Merenda è il protagonista del documentario Pretendo l’inferno Ritratto di un attore, presentato con successo in questi giorni al Festival del Cinema di Bari.

Domenica In 24 marzo, Maria Grazia Cucinotta

Nel corso di Domenica In di oggi, Mara Venier intervista Maria Grazia Cucinotta. L’attrice parla della pellicola dal titolo Il meglio di te. Il film, diretto da Fabrizio Maria Cortese, racconta con ironia l’amore sfortunato di una coppia di fidanzati. La produzione è trasmessa in prima visione su Rai 1 il 3 aprile.

In seguito, Venier ha un faccia a faccia con Edoardo Sylos Labini. L’attore e regista, da domenica 24 marzo su Rai 3, è al timone di Inimitabili, ciclo di quattro documentari dedicati ad altrettanti personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese.

Infine, durante Domenica In del 24 marzo, si canta con Federico Zampaglione. L’artista è il frontman dei Tiromancino. Il gruppo, dal 1989 ad oggi, ha pubblicato brani che sono diventati grandi successi, tra cui La descrizione di un attimo, Per me è importante e Immagini che lasciano il segno. Zampaglione esegue il nuovo singolo Puntofermo.