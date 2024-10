Il problema dei 3 corpi: trama, cast e curiosità della serie di Netflix

Da qualche giorno, Netflix ha rilasciato la serie Il problema dei 3 corpi. Annunciata nel 2020, la produzione appartiene al genere fantascienza ed è trasmessa nella piattaforma OTT dal 21 marzo scorso.

Il problema dei 3 corpi, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione della serie sono Plan B Entertainment, YooZoo Pictures, Primitive Streak, Bighead Littlehead e T-Street. Ideata da David Benioff, Alexander Woo e D.B. Weiss, la trama è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Liu Cixin, autore della saga Memoria dal passato della Terra. I registi sono i già citati Benioff e Weiss, che in carriera hanno lavorato, fra le altre, alla serie cult Il Trono di Spade.

La prima stagione de Il problema dei 3 corpi è composta da otto episodi, che hanno una durata variabile che va dai 45 ai 60 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in Cina e negli Stati Uniti. Di recente, la produzione ha fatto molto parlare di sé a causa di una campagna pubblicitaria che ha coinvolto la Stazione Termini di Roma. Netflix ha deciso di promuovere la serie nei tabelloni delle partenze e degli arrivi, dove sono apparse le scritte Siete insetti, che in un primo momento avevano fatto pensare ad un attacco hacker.

Il problema dei 3 corpi, la trama

Durante Il problema dei 3 corpi, un gruppo di scienziati è protagonista di una misteriosa vicenda che affonda nel passato. In Cina, in piena rivoluzione culturale, alcuni esperti hanno lavorato a un progetto militare segreto, con il quale hanno tentato di mettersi in contatto con forme di vita aliene.

A capo di tale progetto c’è Ye, una scienziata che deve subire le angherie dello Stato, che la considera una oppositrice politica. Alcuni anni dopo, per Ye c’è una sorpresa: un’entità aliena, infatti, decide di mettersi in contatto con la Terra, comunicando di essere l’esponente di una civiltà incline alla guerra e minacciando un’invasione qualora ricevesse altri segnali dal nostro pianeta. Ye, disgustata dagli esseri umani, prosegue il contatto con l’alieno, al quale chiede di invadere la Terra.

Spoiler finale

Sessant’anni dopo, ne Il problema dei 3 corpi, alcuni scienziati, impegnati in un progetto di nanotecnologia, notano alcuni eventi misteriosi. Decidono, così, di indagare, coinvolgendo nella questione anche un detective anticonformista. In breve tempo, fanno un’amara scoperta: gli alieni, tra 400 anni, progettano di invadere la Terra, impossessarsi delle risorse ed estinguere gli umani. Ai protagonisti il compito di salvare l’umanità.

Il problema dei 3 corpi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne Il problema dei 3 corpi.