Linea Verde, il 7 aprile il programma a Sanremo, tra la musica e i fiori

Domenica 7 aprile, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma, come di consueto, è visibile dalle ore 12:20.

Linea Verde 7 aprile, la città protagonista è Sanremo

Linea Verde del 7 aprile, trasmesso anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è condotto da Peppone Calabrese e Livio Beshir. Al loro fianco c’è Margherita Granbassi, che ha il compito di percorrere, rigorosamente a piedi, alcuni degli itinerari più belli presenti in Italia.

La città protagonista di Linea Verde del 7 aprile è Sanremo. Per l’occasione, i padroni di casa accolgono il pubblico in modo decisamente spettacolare. Peppone, infatti, si affaccia dal suggestivo balconcino del Teatro Ariston. Qui, ogni febbraio, si svolge la kermesse musicale del Festival di Sanremo, che nei decenni ha accolto i più grandi cantanti italiani ed internazionali.

Beshir e Granbassi, invece, arrivano in città via mare, a bordo di una imbarcazione che ormeggia nel porto cittadino.

Il concorso di Sanremo in Fiori

Ma a Linea Verde sono grandi protagonisti i fiori, vero e proprio simbolo della cittadina della riviera ligure. Ogni anno, infatti, tra le vie del centro si disputa il concorso di Sanremo in Fiori, articolato in una sfida fra carri con il coloratissimo Corso Fiorito.

L’allestimento floreale, nell’edizione del 2024, ha come tema quello degli sport outdoor, ovvero tutte quelle discipline che si svolgono all’aria aperta, senza la necessità di avere un campo di gara ben delimitato.

Linea Verde 7 aprile, gli interventi di Ciro Vestita e Sara Brancaccio

Durante Linea Verde, i tre conduttori hanno una missione: raggiungere e presentare tutte e undici le località in concorso nella gara dei carri fioriti. Si parte da Bordighera, che è abbinata allo sport handbike. Seguono il borgo Camporosso Vallecrosia e Taggia, che sono associati rispettivamente al beach volley e al ciclismo su strada.

Altra protagonista della kermesse floreale è Imperia, che rappresenta l’arrampicata. Pompeiana e Riva Ligure, invece, sono abbinate allo snorkeling e al trekking. Isolabona è associata al surf, mentre la mountain bike è la disciplina sportiva legata ad Ospedaletti.

Infine, ci sono Ventimiglia, Santo Stefano al Mare e Dolceacqua, che sono abbinate al canyoning, al parapendio e al running. Presenziano alla sfilata, seppur non in gara, anche la città ospitante Sanremo, la svizzera Locarno e la francese Mentone.

Nel corso di Linea Verde del 7 aprile ci sono come ospiti la pasticcera Sara Brancaccio e il docente Ciro Vestita. La prima parla di una torta floreale, mentre il secondo illustra gli effetti benefici dei fiori in cucina.