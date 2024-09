Europei 2024, le partite del 22 giugno: in campo il Portogallo e il Belgio

Sabato 22 giugno sono in programma tre nuovi incontri degli Europei 2024. La seconda giornata della fase a gironi è oramai prossima alla conclusione e diversi verdetti sono già stati emessi.

Europei 2024 sabato 22 giugno, alle 15:00 Georgia-Repubblica Ceca

Il primo impegno degli Europei di sabato 22 giugno è alle 15:00. In tale orario, infatti, è previsto il fischio di inizio dell’incontro che oppone la Georgia alla Repubblica Ceca. Entrambe le compagini sono costrette a vincere per rimediare alla sconfitta ottenuta al debutto. Un nuovo passo falso, infatti, potrebbe comportare la matematica eliminazione dal torneo.

Georgia-Repubblica Ceca, così come tutte le partite delle 15:00, è in onda in diretta ed in esclusiva solamente a pagamento, su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, la trasmette su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. A raccontare l’evento, direttamente dal Volksparkstadion di Amburgo, c’è Paolo Ciarravano.

L’incontro delle 18:00

Sabato 22 giugno, gli Europei 2024 vanno avanti alle 18:00. Il calendario della competizione, infatti, propone l’interessante incontro fra la Turchia e il Portogallo. I padroni di casa, guidati dal nostro connazionale Vincenzo Montella, sono reduci dall’ottimo successo ottenuto al debutto, quando hanno sconfitto per 3 a 1 la Georgia. Gli ospiti, trainati dal capitano Cristiano Ronaldo, sperano di replicare la performance della prima giornata, avendo vinto in extremis 2 a 1 contro la Repubblica Ceca.

Turchia-Portogallo è il primo appuntamento del 22 giugno ad essere fruibile in diretta e in chiaro. La rete di riferimento è Rai 2, che si collega con l’impianto a partire dalle 17:15 circa. I telecronisti sono Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro.

L’interessante faccia a faccia degli Europei 2024 è trasmesso anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In questo caso, i commentatori sono Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.

Europei 2024 sabato 22 giugno, il Belgio a caccia del riscatto

La giornata di sabato 22 giugno degli Europei 2024 termina alle 21:00 con Belgio-Romania. Il primo team cerca il riscatto dopo la sfortunatissima sconfitta rimediata contro la Slovacchia. Gli ospiti, invece, vogliono continuare a stupire dopo la bella vittoria per 3 a 0 contro l’Ucraina.

Belgio-Romania di sabato 22 giugno è in onda in diretta su Rai 1. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato il commento è di Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, invece, le voci incaricate di narrare la sfida sono quelle di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.