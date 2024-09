Linea Verde Illumina, il 22 giugno protagonista Napoli: focus su Caivano, ospite Massimiliano Rosolino

Sabato 22 giugno, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Illumina. Il programma, come di consueto, è condotto da Francesco Gasparri ed è visibile dalle 11:25.

Linea Verde Illumina 22 giugno, la città di Napoli

Nel corso di Linea Verde Illumina di oggi, sabato 22 giugno, è protagonista la città di Napoli. Il capoluogo della regione Campania è uno dei centri più importanti del nostro paese, nonché dell’intera area del Mar Mediterraneo.

Come al solito, nel corso di Linea Verde Illumina è dato ampio spazio allo sport, inteso come mezzo che, con costanza e disciplina, permette a realtà difficili di riscattarsi.

A tal proposito, nella puntata del 22 giugno è analizzato il progetto Illumina Caivano. Esso consiste nella riapertura di un grande centro sportivo, situato proprio nella zona nella quale, negli ultimi mesi, si sono consumati gravi fatti di cronaca. Gasparri entra nell’impianto, inaugurato da poco ed intitolato a Pino Daniele. All’interno è possibile praticare oltre quaranta discipline, passando dalle più comuni, come l’atletica e il nuoto, a quelle meno praticate ma comunque affascinanti, come l’arrampicata e lo skateboard.

Il nuoto, il tennis ed il judo

Il viaggio di Linea Verde Illumina del 22 giugno tocca tre, importanti discipline sportive, ovvero il nuoto, il tennis e il judo. Per discutere del primo, il padrone di casa sale a bordo di una imbarcazione e visita lo splendido mare di Napoli insieme a Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo, quando era in attività, è riuscito a vincere vari premi, fra cui una medaglia olimpica a Sydney 2000.

In seguito si torna sulla terraferma per raggiungere un circolo di tennis. Qui, Gasparri si intrattiene con Diego Nargiso, componente del Team Illumina di Sport e Salute, nonché ex tennista. Il viaggio di Linea Verde Illumina termina a Scampia. Nel quartiere, fra i più difficili della città, è incontrato il maestro di judo Gianni Maddaloni, che con la sua attività ha sottratto alla strada decine di ragazzi.

Linea Verde Illumina 22 giugno, la rubrica di Daria Luppino

Francesco Gasparri saluta il pubblico di Linea Verde Illumina in compagnia di un altro importante sportivo italiano. Stiamo parlando di Sandro Cuomo, ex schermidore e campione olimpico nella spada durante i Giochi di Altanta del 1996.

Anche questa settimana, durante Linea Verde Illumina torna Daria Luppino. La giornalista dà consigli e suggerimenti per riuscire ad adottare uno stile di vita sano. Al suo fianco sono confermati il Signore degli Anelli Jury Chechi ed Andrea Lo Cicero, ex rugbista soprannominato il Barone.