Felicità, la puntata del 22 giugno: fra gli ospiti Umberto Smaila

Sabato 22 giugno, su Rai 2, è in onda un nuovo appuntamento di Felicità. Alla conduzione del format, trasmesso dalle 12:00, c’è Pascal Vicedomini.

Felicità 22 giugno, presente Umberto Smaila

Quella del 22 giugno è per Felicità la seconda puntata della quinta stagione. Essa ha come sottotitolo La stagione della famiglia e, non a caso, nel corso degli appuntamenti è proposto un focus sui legami famigliari, soprattutto su quelli delle celebrità che intervengono nelle settimane. Il magazine Felicità, anche in questa edizione, mira a raccontare la stagione estiva dello spettacolo e del costume nostrano.

Ampio spazio, a Felicità di oggi, è concesso ad Umberto Smaila. Quest’ultimo, classe 1950, è un conduttore ed attore decisamente molto noto. La fama arriva negli anni ‘70, quando lavora nel gruppo di cabaret I Gatti di Vicolo Miracoli. In seguito, ha condotto varie trasmissioni televisive, recitando in numerose pellicole televisive e cinematografiche.

Da qualche anno, lo showman è un imprenditore, avendo aperto in giro per il mondo i ristoranti della catena Smaila’s. Nell’attività da ristoratore è supportato da figlio Rudy, anch’esso intervistato durante Felicità di oggi.

Gli altri ospiti

A Felicità del 22 giugno presenziano numerosi altri ospiti. In primis c’è lo chef Alfonso Iaccarino, fondatore del Relais Don Alfonso 1890, che vanta sedi in tutto il mondo e con il quale diffonde il valore della cucina Made in Italy.

Coinvolta la conduttrice televisiva e mamma Alessia Fabiani, oltre al trio del maestro Gino Carannante, musicista che spesso collabora con il già citato Umberto Smaila. Per il mondo del cinema italiano, nel corso di Felicità del 22 giugno arrivano Aurelia Amato, Caterina Milicchio e Graziano Scarabicchi.

Pascal Vicedomini, nell’appuntamento, dialoga con le giovani musiciste Aurora ed Alessandra Silvestri. Infine, c’è la band Spillenzia, guidata da Francesco Somma.

Felicità 22 giugno, le rubriche

Nel corso di Felicità del 22 giugno tornano le consuete rubriche della trasmissione. Il professor Pietro Lorenzetti, specialista in chirurgia estetica, cura lo spazio Vivere bene per meglio vivere a lungo. In esso, si sofferma sulle questioni che interessano i fanatici del benessere, sottolineando le precauzioni da osservare in vista della bella stagione.

Sofia Viola, giovane Miss Campania, incontra il Vicepresidente di MSC Crociere, per scoprire tutti i segreti delle vacanze in mezzo al mare. Inoltre sono incontrati i vertici di Intesa Sanpaolo, con i quali sono approfondite le questioni finanziarie che interessano famiglie ed imprese italiane. Infine, Giovanni Acanfora, Presidente di Givova, propone un focus sullo sport italiano, alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi.