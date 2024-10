Camper in viaggio e Camper, nella settimana dal 24 al 28 giugno: protagonista il Cilento

Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. Le due trasmissioni sono visibili rispettivamente dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio 24 28 giugno, il Cilento

Nel corso di Camper in viaggio dal 24 al 28 giugno, i conduttori Lorella Boccia e Tinto, affiancati da Umberto Broccoli, sono nel Cilento. In particolare, affiancati da veri e propri camperisti del luogo, percorrono un itinerario che li porta alla scoperta di alcune meraviglie del territorio.

La prima tappa è a Paestum. La cittadina era una perla della Magna Grecia, chiamata dai greci Poseidonia ma fortemente devota ad Atena e ad Era. Per il suo patrimonio artistico e culturale, Paestum è da tempo una meta turistica di grande richiamo internazionale.

Per tutta la settimana, i due padroni di casa, nel corso di Camper in viaggio, sono accompagnati da Maurizio e Letizia, una coppia di camperisti originari di Roma. Nella cittadina, Boccia e Tinto devono riuscire a completare delle missioni. Fra queste, c’è la riscoperta della famosa ed antica rosa di Paestum, oltre alla ricerca delle bufale raccontate da Goethe nel suo celebre viaggio del Gran Tour.

Camper in viaggio 24 28 giugno, la cittadina Giungano

La settimana di Camper in viaggio ha una svolta il giovedì, quando i conduttori abbandonano il litorale ed entrano nella zona collinare del Cilento. In particolare, fanno tappa a Giungano, borgo famoso per le gesta eroico di Spartaco, che secondo le leggende proprio qui è caduto da valoroso e forte guerriero. Giungano è famosa anche per l’antica pizza cilentana. A tal proposito, i cittadini del paese si riuniscono nella piazza principale e realizzano una pizza da record. Venerdì 28 giugno, per l’ultima puntata della settimana, Boccia e Tinto raggiungono Contursi. Nella cittadina termale, fra avventure e banchetti, rilassano mente e corpo.

Le tappe della trasmissione di Marcello Masi

Subito dopo Camper in viaggio, nella settimana dal 24 al 28 giugno, segue Camper. Il format è condotto da Marcello Masi, che nelle prossime settimane, con l’ausilio di inviati ed ospiti, analizza le tradizioni e le bellezze della regione Abruzzo. A tal proposito, Monica Caradonna raggiunge Colonnella del Teramano, il Parco Nazionale della Maiella e L’Aquila. Lorenzo Branchetti viaggia alla scoperta di vari borghi, spaziando fra le regioni Lazio, Toscana, Basilicata e Campania. Ad Annalisa Baldi, invece, è affidato il compito di realizzare un’analisi sulle principali feste popolari dell’Emilia Romagna. Infine, con Elisa Silvestrin è proposto un focus sugli sport all’aperto.