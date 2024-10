Stasera in tv domenica 30 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 30 giugno 2024. Su Rai3, la miniserie Il velo nuziale, con Alison Sweeney, Autumn Reeser, Lacey Chabert. Su Italia 1, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tu la conosci Claudia?

Stasera in tv domenica 30 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Ottavi di finale. Seconda giornata degli ottavi di finale con due partite, una alle 18.00 a Gelsenkirchen, l’altra alle 21.00 a Colonia.

Su Rai2, alle 21.00, la miniserie Il velo nuziale – “L’eredità”, con Alison Sweeney, Autumn Reeser, Lacey Chabert. Tracy (Alison Sweeney) vive da anni una relazione senza futuro, convinta che sia proprio quello che vuole. Spinta dalle insistenze di Emma e Avery, si decide finalmente a portare il velo nuziale da un sarto italiano per una piccola riparazione. Lì s’imbatte in un uomo affascinante.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report: Estate. Archiviata l’ennesima edizione di grande successo, capace di riempire con ottimi ascolti il vuoto lasciato dal passaggio di Fabio Fazio a Nove, il programma di Sigfrido Ranucci resta in onda anche d’estate per riproporre le inchieste più interessanti tra quelle trasmesse negli ultimi mesi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. E’ il giorno dell’udienza in cui si deciderà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa dell’inizio del processo. Ceylin va da Ozan seguita da Ilgaz (Kaan Urgancioglu) e insieme fanno una serie di domande al professore e sua moglie. Ceylin sottrae di nascosto una coppia di spazzolini per farli analizzare. Ceylin convince Eren ad analizzare in via ufficiosa il Dna sugli spazzolini da denti rubati a casa di Ozan, il professore di Inci, e di sua moglie Nurcihan. Nel frattempo Eren scopre che il capitano Metin paga da quattro anni metà dell’affitto della famiglia di Ceylin.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In Onda. Sono i temi di attualità e politica ad animare il dibattito nel talk condotto da Luca Telese e Marianna Aprile che chiude il preserale della rete. E da domani potremo seguirlo per tutta la settimana al posto di “Otto e mezzo”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italian’s Got Talent – Best Of. Una nuova selezione con le migliori esibizioni della 12° edizione. E’ la 6° di fila con Lodovica Comello al timone, la prima dove poteva prendere il Golden Buzzer e mandare un concorrente direttamente in finale.

Su Nove, alle 23.20, il reality Little Big Italy. La ricerca del locale degno del titolo di “Little Big Italy” porta Francesco Panella a Vienna in Austria. Tre le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il cavallo di battaglia del ristoratore e un fuori menù scelto dal conduttore.

I film di questa sera domenica 30 giugno 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1954, di Elia Kazan, Fronte del porto, con Marlon Brando. Gli scaricatori del porto di New York sono vessati da una banda di gangster. Uno di questi, spinto dal senso di colpa e dalle parole di un sacerdote, decide di ribellarsi, ma i lavoratori temono una ritorsione.

Su Rete 4, alle 21.20, il film biografico del 2014, di James Marsh, La teoria del tutto, con Eddie Redmayne, Felicity Jones. La vita del celebre astrofisico britannico Stephen Hawking (Eddie Redmayne). Colpito giovanissimo da una grave malattia degenerativa, ha sempre continuato ad esplorare i limiti della fisica teorica. Riuscendo a superare le difficoltà della vita con l’appoggio della moglie Jane (Felicity Jones).

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2004, di Massimo Venier, Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni, Giacomo e Paola Cortellesi. Milano: il metodico Giovanni (Giovanni Storti) è sposato con la lunatica e insoddisfatta Claudia (Paola Cortellesi). Le cose si complicano quando si innamorano di lei anche il bizzarro tassista Aldo (Aldo Baglio) e l’adolescenziale Giacomo (Giacomo Poretti), in crisi dopo la separazione dalla moglie.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Damien Chazelle, First Man – Il primo uomo, con Ryan Gosling. La vera storia di Neil Armstrong che, dopo la morte della figlia, entra a far parte della NASA. Il 20 luglio 1969 partecipò all’Apollo 11, diventando il primo uomo atterrato sulla Luna.

Su Cine34, alle 21.00, il film comico del 1961, di Fernando Cerchio, Totò contro Maciste, con Totò, Nino Taranto. Totocamen si esibisce a Tebe, spacciandosi per il figlio del Dio Amone. Quando Maciste si mette al servizio degli Assiri, il Faraone chiede a Totocamen di difendere la città.

Stasera in tv domenica 30 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thurber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Will Sawyer è il responsabile della sicurezza del più alto grattacielo costruito a Hong Kong, dove vive con la sua famiglia. Un giorno, la struttura prende improvvisamente fuoco.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Spike Lee, Blackkklansman, con J. D. Washington. Ron Stallworth è il primo detective nero di Colorado Springs. Il suo arrivo, però, è accolto con scetticismo. Imperterrito, decide di farsi un nome: si farà valere in un’indagine sul Ku Klux Klan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Jaume Collet-Serra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively. Dopo aver fatto surf, Nancy si attarda in acqua a giocare con i delfini quando, all’improvviso, arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.