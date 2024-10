Linea Blu, Linea Verde Illumina e Linea Verde Estate Speciali Sentieri, puntate 6 luglio: le tappe

Sabato 6 luglio, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Linea Verde Illumina, Linea Verde Estate Speciali Sentieri e Linea Blu. I programmi sono trasmessi sulla rete ammiraglia della TV di Stato rispettivamente alle 11:25, 12:25 e 14:00.

Linea Verde Illumina, il 6 luglio in Veneto

La giornata con le Linee di sabato 6 giugno, dunque, parte con Linea Verde Illumina. Tale format, condotto da Francesco Gasparri, questa settimana è in Veneto. Si inizia da Piazza dei Signori di Treviso, con protagoniste la Loggia dei Cavalieri, gli antichi mulini e le sponde del fiume Sile. In tali località, è ripercorsa la storia di alcuni sport tradizionali, come il tiro alla fune.

Gasparri, a bordo di un gommone da rafting, arriva a Bassano del Grappa. Nel paese è incontrata Gabriella Dorio, oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Altri focus sono proposti su Piazza Garibaldi, Palazzo Sturm e il ponte degli alpini, tra le attrazioni principali della regione. Prevista la partecipazione di Andrea Lucchetta, ex pallavolista e oggi apprezzato telecronista sportivo. Infine, in chiusura di puntata, torna Daria Luppino, che dà consigli di benessere fisico e psichico con Jury Chechi ed Andrea Lo Cicero.

Linea Blu 6 luglio, il Golfo di Trieste

Linea Blu, guidato da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, sabato 6 luglio si concentra sul Golfo di Trieste. Il racconto inizia dal Castello di Miramare, simbolo della zona e punto di incontro fra l’Europa Mediterranea e quella Centrale. È ripercorsa la storia del maniero, che ha ospitato personalità molto celebri della storia più o meno recente, come ad esempio la principessa Sissi.

Inoltre, nell’area in cui sorge il castello, dal 1986 ha sede il primo parco marino istituito in Italia. I ricercatori di tale area marina protetta sono impegnati in prima persona nel progetto Life Pinna. L’iniziativa è finalizzata al salvataggio dall’estinzione della Pinna Nobilis, mollusco bivalve del Mar Mediterraneo.

Bianchi, a Linea Blu del 6 luglio, incontra un mitilicoltore al lavoro sugli allevamenti di cozze. Gallo, invece, si concentra sul porto di Trieste, polo mercantile più importante d’Italia. La conduttrice, in seguito, approfondisce l’impatto della bora e dei cambiamenti climatici sulla città, mentre l’inviato si concentra sul fenomeno geologico del carsismo. Infine, la puntata si conclude su un’imbarcazione, a bordo della quale i padroni di casa navigano nella Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo, fino all’Isola della Cona.

Linea Verde Estate Speciali Sentieri, cosa succede nel nuovo appuntamento

Infine, Linea Verde Estate Speciali Sentieri del 6 luglio ha come protagonista San Benedetto da Norcia. I conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi percorrono gli oltre 300 km che separano Norcia da Montecassino. Entrambi sono luoghi simbolo per il santo.

A Norcia, infatti, è nato nel 480, nel periodo in cui l’Impero Romano cadeva sotto i colpi delle invasioni barbariche. La fine di Roma ha convinto il giovane Benedetto a riflettere sull’esigenza di un nuovo ordine morale e religioso. Come luogo di ritiro ha scelto l’Alta Valle dell’Aniene. Fra gli Eremi di Vicovaro e il Sacro Speco di Subiaco è stata ideata la Regola, racchiusa nella celebre Ora et Labora. La tappa finale è nell’Abbazia di Montecassino, dove Benedetto morì nella metà del 500.

Lungo il tragitto, i presentatori scrutano meraviglie naturali come la dolina del Pozzo d’Antullo, una conca creatasi oltre due milioni di anni fa, e la cascata dell’Isola dei Liri.