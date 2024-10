Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna: la programmazione tv, gli orari e i telecronisti

Nel weekend odierno si disputa il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. La gara di domenica 7 luglio è la dodicesima del mondiale.

Formula 1 Gran Premio Gran Bretagna, si corre a Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 si svolge nella tradizionale cornice del circuito di Silverstone. Si tratta di un tracciato storico, sul quale nel 1950 si è corsa la prima gara in assoluto di F1.

Lungo poco meno di 6 km, è stato inaugurato nel 1947. Attualmente, il record per il giro più veloce di sempre appartiene a Max Verstappen, che nel 2020 riuscì a fermare il cronometro ad un minuto e ventisette secondi.

Il GP di Gran Bretagna di Formula 1 potrebbe essere molto importante per la classifica del mondiale. Il leader Max Verstappen, con i suoi 237 punti, spera di allungare ulteriormente le distanze da Lando Norris, secondo posizionato a quota 156 punti. Terzo, a 150 punti, vi è il ferrarista Charles Leclerc.

Gli orari di qualifiche e gara

Dopo le prove libere del venerdì, il fine settimana del GP di Gran Bretagna di Formula 1 entra nel vivo sabato 6 luglio. Alle 12:30 le monoposto scendono in pista per la terza ed ultima sessione di libere. Tale appuntamento, come di consueto, è visibile solo a pagamento, su Sky Sport Formula 1 (canale 207).

Alle 16:00, invece, iniziano le qualifiche, appuntamento sempre molto importante perché determina la griglia di partenza per la gara del giorno successivo. La sessione è trasmessa in diretta su Sky Sport Formula 1 e su Sky Sport Uno (201). Su TV8 è proposta la differita dalle 19:45.

Domenica 7 luglio, il GP di Gran Bretagna di Formula 1 termina con la gara. I semafori verdi del via si accendono alle 16:00. Così come per la qualifiche, la diretta è garantita solo a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. In chiaro, su TV8, la differita parte alle 19:30.

Formula 1 Gran Premio Gran Bretagna, i telecronisti e i programmi di approfondimento

I vari appuntamenti del GP di Gran Bretagna di Formula 1, sia quelli in onda su TV8 che su Sky, sono commentati da Carlo Vanzini e da Marc Gené. L’inviato ai box è Roberto Chinchero. Le analisi tecniche, con le quali è approfondito ciò che è accaduto in pista, sono di Matteo Bobbi. Gli approfondimenti che precedono e seguono la gara, infine, sono condotti da Davide Camicioli e da Vicky Piria.