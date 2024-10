Europei 2024, le partite di sabato 6 luglio: terminano i quarti di finale

Sabato 6 luglio terminano i quarti di finale degli Europei 2024. La competizione, oramai arrivata alle battute finali, propone nella giornata odierna due incontri.

Europei 2024 sabato 6 luglio, le partite delle 18:00 e delle 21:00

Il primo match di sabato 6 luglio valevole per gli Europei è quello che oppone l’Inghilterra alla Svizzera. I padroni di casa, finalisti nella scorsa edizione, sono al centro delle polemiche in patria. Nonostante l’indiscusso valore della rosa, infatti, il team, in tutti gli appuntamenti fino ad ora disputati, ha palesato grandi difficoltà, mettendo in mostra un gioco decisamente brutto. Gli elvetici, al contrario, hanno stupito tutti. Dopo l’ottima fase a gironi, agli ottavi di finale hanno vinto agevolmente contro l’Italia, eliminata per due a zero.

In seguito, alle 21:00 di sabato 6 luglio, agli Europei 2024 spazio a Paesi Bassi-Turchia. I padroni di casa, dopo qualche difficoltà nei gironi, sono riusciti ad eliminare senza grossi patemi la Romania, sconfitta tre a zero con i gol di Gakpo e di Malen. Gli ospiti, invece, cercano un trionfo che potrebbe essere storico. L’eroe della spedizione è il tecnico italiano Vincenzo Montella, che spera di poter festeggiare l’accesso ad una insperata semifinale. Un traguardo, questo, raggiunto una sola volta, nel 2008.

Dove vedere il faccia a faccia fra Inghilterra e Svizzera

Inghilterra-Svizzera, valevole per gli Europei 2024, parte alle 18:00. L’appuntamento è in onda, in diretta, sia a pagamento su Sky che in chiaro sulla Rai. La TV di Stato, in particolare, propone l’evento su Rai 2, che si collega per il prepartita dalle 17:30 circa, subito dopo la fine dell’ottava tappa del Tour de France. Il commento è di Luca De Capitani e Sebino Nela.

Per quanto riguarda la piattaforma satellitare, le reti che mandano in onda la sfida sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. La telecronaca è a cura di Massimo Marianella e Beppe Bergomi.

Europei 2024 sabato 6 luglio, la programmazione tv di Paesi Bassi-Turchia

L’altro incontro degli Europei 2024 di sabato 6 luglio, ovvero Paesi Bassi-Turchia, è in programma alle 21:00. Il faccia a faccia fra gli Orange e i turchi è fruibile in chiaro su Rai 1, che apre il collegamento alle 20:35, subito dopo la fine del TG1. In cabina di commento sono protagonisti Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, infine, i telecronisti sono Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.