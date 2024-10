Come una vera coppia documentario su Rai 3: trama e curiosità

Nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 luglio, a partire da mezzanotte e un quarto circa, è in onda su Rai 3 il documentario Come una vera coppia. La produzione è stata premiata con il titolo di Miglior documentario al Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera.

Come una vera coppia, regista e chi lo ha prodotto

La società che ha curato la realizzazione di Come una vera coppia è Jumping Flea. Essa ha collaborato con AIDP Associazione Italiana Persone Down. La sezione Rai Documentari, invece, ha curato l’intero progetto.

Le persone che hanno lavorato come autori sono Francesco Cadelano, Christian Angeli, Simone Spampinato, Anna Contardi e Monica Berarducci. La regia, invece, è del già citato Christian Angeli. Il docufilm ha una durata di 52 minuti ed oltre che su Rai 3 è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Come una vera coppia, la trama

L’obiettivo di Come una vera coppia è quello di raccontare la prima vacanza di coppia di alcuni giovani adulti affetti dalla sindrome di down. Si tratta di una narrazione inedita, nella quale la spensieratezza e l’allegria si contaminano con questioni decisamente più intime e profonde.

Al centro di Come una vera coppia ci sono sei coppie, che si ritrovano per la prima volta costretti a sfidare i loro limiti e a darsi una possibilità. Fatti, questi, che preoccupano ma che possono riservare grandi sorprese. Per i protagonisti, d’altronde, è una esperienza del tutto nuova, con la quale sperimentano la possibilità di una convivenza. Nel corso della vacanza vi sono momenti di intimità e di incomprensioni, ma anche entusiasmi per un possibile futuro, disillusioni, leggerezza e, soprattutto, senso di responsabilità.

Spoiler finale

La tematica che regge l’intera produzione è quella relativa alla fase, spesso molto complessa, del distacco dai genitori. Allentare la presa della famiglia su questi ragazzi è un’operazione difficile per tutti. I genitori hanno la consapevolezza di dover sempre supportare i figli, garantendo però lo spazio per sviluppare ed incrementare la loro autonomia.

Come una vera coppia, chi sono i protagonisti

Al centro di Come una vera coppia vi sono Arianna e Lorenzo, Emanuele e Moira, Letizia e Giulio, Stefania e Pierpaolo, Maria Teresa e Carlo e Chiara con Vittorio. Tali coppie provengono dalle sedi AIPD di tutta Italia ed hanno accettato di vivere tale esperienza all’insegna dell’indipendenza, scoprendo l’intimità ed imparando a gestirla, trovando occasioni di confronto, conforto alle proprie paure e risposte ai propri dubbi.