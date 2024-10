Stasera in tv lunedì 8 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 8 luglio 2024. Su Rai3, la nuova edizione di Kilimangiaro Estate, con Camila Raznovich. Su Italia 1, il film Io sono leggenda, con Will Smith.

Stasera in tv lunedì 8 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola: “Una seconda possibilità”. Qualche mese dopo aver scoperto di essere fratello e sorella, Gianluca e Mina (Serena Rossi) sono in vacanza a Procida. La loro serenità è interrotta dalla notizia che Claudio è rimasto coinvolto in un attentato ed è stato ricoverato in ospedale. A seguire, “Non va tutto bene”. Mina s’interessa al caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso che per sopperire alla propria insicurezza ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue prime esperienze.

Su Rai2, il telefilm Panda, con Julien Doré. Due episodi: il primo s’intitola “Ritorno di Karma”. L’ex poliziotto Victor Pandaloni detto Panda (Julien Doré) ha iniziato una nuova vita nella Camargue (a sud della Francia) senza cellulare, computer e auto. La visita di un conoscente, inseguito dalla poliziotta Lola (Ophélia Kolb), lo spinge a tornare in azione. A seguire, “Poly-omicida”.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. Anche quest’anno, durante l’estate, lo storico programma del pomeriggio domenicale di Rai3 va in onda in prima serata con nuove puntate. Camila Raznovich racconta come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio alternando ospiti e filmati in un viaggio nei luoghi più affascinanti del Pianeta.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La politica, con l’iter della riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche la cronaca, con la piaga del caporalato e l’emergenza criminalità: sono solo alcuni degli argomenti che oggi Nicola Porro approfondirà in studio con i suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. I protagonisti dell’estate musicale si esibiscono sul palco di Molfetta (Bari) per cantare le loro hit. Introdotti da Ilary Blasi e Alvin, con la collaborazione di Rebecca Staffelli, ascolteremo stasera Irama, Geolier, Francesco Gabbani, Sarah e tanti altri. In collegamento, Annalisa e Angelina Mango.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Proseguono le repliche dell’apprezzato programma di Corrado Formigli realizzato insieme al giornalista investigativo e documentarista Alberto Nerazzini.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Viaggi pazzeschi. A Madrid Victoria Cabello e Paride Vitale vivranno esperienze insolite. Un tuffo nella vita e nella cultura locale alla scoperta dei segreti del flamenco che offrirà dettagli “piccanti”. Non mancherà la visita ad una chiesa fuori dal normale.

I film di questa sera lunedì 8 luglio 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roberto San Pietro, Il vegetariano, con Sukhpal Singh. Krishna, giovane immigrato indiano, lavora nella campagna emiliana. Quando una mucca rischia di finire al macello, deve fare i conti con le sue convinzioni morali e i precetti con cui è stato educato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1960, di John Huston, Gli inesorabili, con Burt Lancaster, Audrey Hepburn. Un vagabondo sostiene che Rachel Zachary sia una pellerossa scampata a una strage. Ben, fratello della ragazza, contesta la diceria, che però accende uno scontro con gli indiani.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith. New York, 2012. Lo scienziato Robert Neville (Will Smith), sopravvissuto a un’epidemia, di giorno vaga nella città deserta. Al tramonto si barrica in casa con il suo cane mentre le strade sono invase da umani tramutati in zombie dal virus. Robert sta sperimentando un antidoto e vuole testarlo su uno dei mostri.

Nove – 20 Mediaset – Iris – La5

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Il signor Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre che…

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Phil Alden Robinson, L’uomo dei sogni, con Kevin Costner. Seguendo una voce misteriosa, un agricoltore vende parte dei suoi terreni per costruire un campo di baseball. Lì, ogni notte, le leggende di questo sport vengono a fargli visita.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Pedro Almodòvar, Julieta, con Emma Suàrez, Adriana Ugarte. Julieta ha perso la figlia, fuggita anni prima. L’incontro con un’amica della ragazza la convince a scrivere la sua autobiografia per raccontare alla figlia quello che non è mai riuscita a dirle.

Stasera in tv lunedì 8 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, con Nino Frassica, Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini. Bernardo, Ivana e Giovanna vogliono esaudire il desiderio dell’anziano e malato padre: un viaggio a Parigi. Non potendo allontanarsi dall’ospizio, escogitano un piano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, con Jessica Chastain, Jason Clarke. Stati Uniti: per dieci lunghi anni una squadra d’élite segreta, composta da membri dell’intelligence e militari, ha cercato in tutti i modi di catturare Osama Bin Laden. E un giorno…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Josh Gordon e Will Speck, Il talento di Mr. Crocodile, con Winslow Fegley, Constance Wu. Josh si è trasferito a New York e fatica ad adattarsi alla nuova scuola. Un giorno s’imbatte in Lyle, un coccodrillo canterino che vive nella sua soffitta, e fa subito amicizia, ma ben presto…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Rodrigo Cortés, Buried – Sepolto, con Ryan Reynolds, Samantha Mathis. Paul Conroy si ritrova rinchiuso in una bara sotto terra, con in tasca un cellulare, una matita e un accendino. Dovrà guidare i soccorsi fino a lui prima che finisca l’aria.