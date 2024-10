Linea Verde Estate, la puntata del 14 luglio: tappa a Trapani

Domenica 14 luglio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma è trasmesso dalle 12:25 circa.

Linea Verde Estate 14 luglio, protagonista Trapani

Al timone di Linea Verde Estate torna la coppia composta da Peppone Calabrese, già protagonista della versione invernale, ed Angela Rafanelli. La trasmissione, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è visibile in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

In occasione dell’appuntamento di domenica 14 luglio, il programma raggiunge la Sicilia, l’isola più grande del Mediterraneo. In particolare, sono analizzate le bellezze e la cultura di Trapani. Il viaggio parte da Nubia, borgo noto per la coltivazione e la raccolta dell’aglio rosso. A Custonaci è ammirato il fascino della Riserva Naturale Monte Cofano, posta su un promontorio che supera i 650 metri di altezza.

Il pesto alla trapanese e la Grotta Mangiapane

Sempre a Custonaci, durante Linea Verde Estate di domenica 14 luglio, si intraprende un lungo cammino in un’antica mulattiera. Tale sentiero porta sino alla Grotta Mangiapane. Tale luogo è abitato dal Paleolitico superiore e gli ultimi residenti sono vissuti fino alla metà degli anni ’50. All’interno è accolto un piccolo borgo di case, costruite nei primi anni del 1800.

Nella puntata di oggi di Linea Verde Estate si torna a Nubia, per visitare il Museo del Sale. Situato all’interno di un antico mulino a vento, espone una vasta gamma di strumenti di lavoro dei salinari, oltre a reperti originali e foto in bianco e nero. Nel polo museale, i conduttori gustano il pregiato pesto alla trapanese. Esso, realizzato con il mortaio, è composto da olio, basilico, pomodoro, mandorle, pecorino ed aglio rosso, che danno al prodotto un sapore decisamente più forte rispetto al pesto genovese.

Linea Verde Estate 14 luglio, il sito archeologico di Segesta

A Linea Verde Estate del 14 luglio è proposto un focus sulla pastorizia e l’agricoltura. Grazie a tali attività, da questa zona arrivano vari prodotti d’eccellenza come la ricotta, utilizzata poi dai pasticceri per realizzare i tanti dolci deliziosi regionali.

Altra tappa è presso il sito archeologico di Segesta, dove è possibile ammirare le testimonianze delle tante civiltà che qui si sono succedute. Fra queste ci sono gli Elimi, noti per aver fondato Erice.

Infine, per i saluti finali, ci si reca al mare. I conduttori Peppone e Rafanelli si fermano nel tratto di mare compreso fra Trapani e Favignana. Qui, immersi nella natura rigogliosa, gustano i prelibati cannoli siciliani, vero e proprio simbolo della Sicilia conosciuto in tutto il mondo.