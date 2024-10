Linea Verde Estate, la puntata del 7 luglio: telecamere in Sicilia

Domenica 7 luglio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma è condotto dalla coppia composta da Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli.

Linea Verde Estate 7 luglio, protagonista la Sicilia

La rete ammiraglia della TV di Stato, domenica 7 luglio, propone Linea Verde Estate dalle 12:25 circa. Oltre che su Rai 1, inoltre, il format è visibile anche in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il sito di riferimento è Rai Play.

Linea Verde Estate, questa settimana, raggiunge la Sicilia. A bordo di un antico veliero, i due padroni di casa sbarcano nel porto di Trapani, città di oltre 55 mila abitanti situata nella parte occidentale della regione.

Ci si sposta a Ribellina, per ammirare il Cetto di Alberto Burri. Si tratta dell’opera d’arte ambientale più grande al mondo ed è un ricordo del terremoto che il 15 gennaio del 1968 ha devastato gran parte della Valle del Belice.

L’antica Selinunte, la città degli Dei

A Linea Verde Estate è raggiunta Castelvetrano. Nel borgo, le telecamere di Rai 1 incontrano uno dei mugnai più appassionati della Sicilia e dell’Italia intera. Il lavoratore, dal suo mulino, parla del recupero dei grani antichi siciliani e della filiera che porta alla produzione del pregiato pane nero.

A Salemi, invece, si entra in un allevamento di pecore di razza Valle del Belice. Si tratta di un incrocio locale, che si adatta molto bene a questi luoghi e al clima caldo. In seguito, è proposto un focus sulla città degli Dei, ovvero l’antica Selinunte. Era l’antico insediamento greco più a occidente dell’intera Sicilia, fondato dai coloni di Megara Iblea fra il 650 e il 627 a.C.

Linea Verde Estate 7 luglio, il ritrovamento di un palmento rupestre

A Linea Verde Estate di oggi, domenica 7 luglio, è proposto un focus sulla località Risinata, a Sambuca di Sicilia. Da qui, si racconta l’eccezionale ritrovamento di un palmento, vasca ampia usata per la fermentazione del mosto e risalente al periodo fenicio-greco. Ciò dimostra ulteriormente che in tali luoghi, già 2500 anni fa, si coltivava la vite e si produceva il vino. Tali attività sono svolte ancora oggi, seppur in maniera differente, essendo orientate ad una forte spinta ecologica.

A Mazara del Vallo è raggiunta la Casba, cittadella fortificata tipica dei centri abitati arabi. Tale luogo è l’esempio di quanto, in questa terra, sia forte la contaminazione con il mondo orientale. Infine, per i saluti finali, si torna a Trapani.