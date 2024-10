Pubblicità TIM, Victoria De Angelis dei Maneskin è la testimonial del nuovo promo

Da pochi giorni, a partire dallo scorso martedì 2 luglio, è in rotazione una nuova pubblicità di TIM con protagonista Victoria De Angelis dei Maneskin. La bassista è al centro dell’ennesimo capitolo del format intitolato La Forza delle Connessioni.

Pubblicità TIM Victoria De Angelis, il regista è Davide Vicari

La pubblicità con protagonista Victoria De Angelis ha una durata di 30 secondi. Esiste, inoltre, un’altra versione più corta, pari a 20 secondi. La colonna sonora è la bella Don’t wanna sleep dei Maneskin, gruppo italiano noto in tutto il mondo.

L’agenzia che ha curato la realizzazione dello spot è Havas Italia. La società che firma la produzione originale, invece, è Armosia Italia. La parte relativa alla post produzione è di Frame by Frame. Il regista presente dietro la macchina da presa è Davide Vicari.

La descrizione dello spot e cosa è promosso

Nella pubblicità TIM con al centro Victoria De Angelis sono passate in rassegna una serie di attività svolte dalla giovane nel corso delle sue giornate. Oltre al lavoro da bassista, ad esempiom si cimenta in alcune acrobazie con lo skateboard, di cui è appassionata. In seguito si torna al lato artistico, in quanto indossa le cuffie da dj. In tale ruolo ha da poco terminato una tournée internazionale, che l’ha portata ad esibirsi in metropoli come Miami, Chicago, New York, Istanbul e Barcellona.

La parte più promozionale, nella pubblicità TIM, è affidata al narratore, che in qualità di voce fuori campo afferma: “Lei è Victoria, la bassista dei Maneskin. Ha la musica dentro, ma vive ogni sua passione alla massima velocità, anche quella delle connessioni“. In seguito sono passate in rassegna una serie di offerte messe a punto dal gestore telefonico in vista della bella stagione. Fra le altre, c’è la promozione che permette ai clienti di acquistare due cellulari Motorola Razr al prezzo di uno.

Pubblicità TIM Victoria De Angelis, la recensione

La pubblicità TIM con protagonista Victoria De Angelis rientra alla perfezione nel filone narrativo intitolato La forza delle connessioni. A differenza di ciò che è avvenuto in altri casi, però, va segnalato un netto distacco fra ciò che si sta promuovendo e la presenza della testimonial. Quest’ultima, di fatto, si limita alla sola apparenza, svolgendo alcune attività che nulla o quasi hanno a che fare con ciò che si sta pubblicizzando. Le varie promozioni sono spiegate esclusivamente dalla voce narrante. Una caratteristica, questa, che potrebbe essere un po’ limitante, in quanto le attenzioni dello spettatore, inevitabilmente, sono rivolte sulla celebrità.