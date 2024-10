Vista Mare, dal 14 luglio il nuovo programma di Rai 1: conduce Federico Quaranta

A partire da domenica 14 luglio, su Rai 1, è in onda il programma intitolato Vista Mare. Il format, novità dei palinsesti estivi, è trasmesso dalle ore 09:40.

Vista Mare, la conduzione è affidata a Federico Quaranta

Vista Mare, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play. I vertici dell’azienda hanno deciso di affidare la conduzione della trasmissione a Federico Quaranta.

Quest’ultimo, classe 1967, ha esordito in Rai nel 2003, quando ha condotto, in coppia con Tinto, lo show di Rai Radio 2 intitolato Decanter. Due anni più tardi, nel 2005, diventa il padrone di casa di Linea Verde, storico programma del mezzogiorno domenicale di Rai 1.

Negli anni, Quaranta ha presentato molti altri format basati sul racconto e la scoperta delle tante bellezze italiane. Fra le ultime esperienze spicca quella con Il Provinciale, la cui quinta edizione si è conclusa su Rai 3 lo scorso marzo.

Un viaggio lungo le coste italiane

Vista Mare è una trasmissione originale scritta da Gianluca Imparato, Gennaro Coppola, Rosa Alvino e Francesco Maria Sciorio. Coloro che curano la produzione delle varie puntate, invece, sono Gianmarco Ravo e Gennaro Coppola.

Nell’arco della prima edizione di Vista Mare, il padrone di casa effettua un lungo viaggio alla scoperta delle coste italiane. Il nostro paese, infatti, conta circa 8 mila km di coste, con il mare che è uno degli assoluti protagonisti della cultura e delle tradizioni di varie regioni, soprattutto di quelle meridionali. Negli appuntamenti, Federico Quaranta esplora storie e mestieri ed incontra alcuni abitanti locali, con l’obiettivo di scoprire la vera essenza dell’Italia.

Vista Mare, le tappe e l’inviata

Sono molte le località visitate nel corso della prima stagione di Vista Mare. In primis c’è la Campania e, in particolare, il Cilento. Tale zona, posta in provincia di Salerno, ha un centinaio di km di coste, composte da scogliere e grotte scavate.

In seguito, si rimane nella parte centrale del paese, con un focus proposta prima sul Lazio, poi sulla Toscana. Infine, si scende al sud, dove è possibile ammirare i mari cristallini della Calabria e della Basilicata.

Grandi protagonisti, in Vista Mare, sono i borghi marittimi e rurali, dove si possono riscoprire le storie senza tempo e le tradizioni che definiscono l’anima del Belpaese. Al fianco di Federico Quaranta, ogni settimana, c’è Diletta Acanfora. L’inviata analizza ogni settimana gli sport acquatici e i mestieri tipici di ogni regione.