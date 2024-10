Stasera in tv domenica 14 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 14 luglio 2024. Su Rai3, il film con Romy Schneider, Sissi – Destino di una imperatrice. Su Italia 1, il film La leggenda di un amore, con Drew Barrymore.

Stasera in tv domenica 14 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Finale. Questa sera, allo Stadio di Berlino, si gioca la gara conclusiva fra Spagna-Inghilterra. E’ lo stesso campo che vide l’Italia conquistare la Coppa del Mondo nel 2006 battendo la Francia ai rigori, lo stesso sul quale la Svizzera ci ha eliminato agli ottavi di questo Europeo.

Su Rai2, alle 21.00, il telefilm Il velo nuziale, con Autumn Reeser. Titolo dell’episodio di stasera: “Ritorno a Venezia”. Emma (Autumn Reeser) e Paolo (Paolo Bernardini) vivono felicemente a Chicago. Purtroppo però il padre di lui si ammala, e Paolo decide di tornare a Venezia per assisterlo. Emma si trova così a gestire una relazione a distanza, circondata dall’affetto delle amiche Avery e Tracy.

Programmi La7, Nove, Sky Cinema Suspense

Su La7, alle 21.15, la miniserie TUT – Il destino di un faraone, con Ben Kingsley. La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però consiglieri cattivi e manipolatori, fra i quali il gran visir Ay.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella, proprietario dei ristoranti Antica Pesa (a Roma, New York e Doha) e volto noto in tv, continua a cercare degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione lo porta oggi a Dublino in Irlanda.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra – “Morti di carta”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra deve far luce sulla morte di un giornalista televisivo, coinvolto in scandali a fondo sessuale. Per risolvere il caso, dovrà passare al setaccio quello strano mondo di ricchezze e vizi pubblici e privati.

I film di questa sera domenica 14 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film storico del 1957, di Ernst Marischka, Sissi – Destino di una imperatrice, con Romy Schneider. Vienna, 1860. Sissi (Romy Schneider), diventata imperatrice d’Austria dopo aver sposato Francesco Giuseppe, si reca in Ungheria e riesce a placare l’animo dei rivoluzionari. Ma quando si allontana dal Paese per riprendersi da una malattia, gli equilibri politici rischiano di precipitare.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2005, di Doug Liman, Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt, Angelina Jolie. All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Marc Lawrence, Professore per amore, con Hugh Grant. Keith, sceneggiatore divorziato in crisi creativa, accetta malvolentieri d’insegnare in un’università di provincia. L’incontro con la studentessa Holly lo cambierà.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2016, di Paolo Genovesi, Perfetti sconosciuti, con Kasia Smutniak, Marco Giallini. Nel corso di una cena, Eva (Kasia Smutniak), moglie di Rocco (Marco Giallini), si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ognuno controllasse il contenuto del cellulare del partner. Parte così un gioco in cui tutti mettono il telefono sul tavolo e accettano di leggere i messaggi e le chat.

Italia 1 – Iris – La5 – Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film sentimentale del 1998, di Andy Tennant, La leggenda di un amore: Cinderella, con Drew Barrymore, Anjelica Huston. XVI secolo. Danielle (Drew Barrymore), ragazza orfana di padre, è vessata dalla matrigna Rodmilla, che le preferisce le altre due figlie in età da marito e la costringe ai lavori più umili. Il principe Henry, erede al trono del regno, s’innamora della giovane, ma Rodmilla trama a favore delle sue ragazze.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Sonke Wortmann, La Papessa, con Johanna Wokalek. Decisa a ricevere un’adeguata istruzione, una ragazza s’impossessa dell’identità del fratello. Presi i voti, in convento diventerà medico, poi consigliere di Papa Leone IV e…

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Darnell Martin, Mai lontano da qui, con Mackenzie Foy. Dopo aver perso il padre, la dodicenne Lou e il fratellino vanno a vivere nella fattoria della bisnonna in Virginia, finché la mamma non si sarà ripresa. Ma sulla proprietà incombe una minaccia.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1957, di Giorgio Bianchi, Il Conte Max, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Tina Pica. Roma: Alberto, edicolante in Via Veneto, vuole entrare nel mondo dell’alta borghesia. Il suo mentore sarà Orsini Varaldo, un nobile squattrinato che gli insegnerà le buone maniere.

Stasera in tv domenica 14 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Claudia Gerini. Tra le feste di Natale e San Valentino, alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo, che vogliono divorziare, e Paolo minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Michael Engler, Downton Abbey, con Michelle Dockery, Maggie Smith. 1927. La quiete dell’aristocratica dimora di Downton Abbey viene scossa dall’annuncio dell’arrivo dei reali d’Inghilterra in visita. Lady Violet e Lady Mary cercano di gestire la situazione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American Gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Ben presto sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.