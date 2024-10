I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto, su Rai 3 il documentario omaggio a Claudio Traina

Venerdì 19 luglio, su Rai 3, è in onda I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto. Il documentario prende il via a partire dalle ore 21:20 circa.

I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto, il regista è Luigi Montebello

Quella sottotitolata Ricordo tutto è la quarta puntata della serie I Ragazzi delle scorte. L’ultimo appuntamento è andato in onda, sempre su Rai 3, lo scorso 23 maggio per omaggiare l’agente Emanuela Loi. La regia di Ricordo tutto è di Luigi Montebello.

I Ragazzi delle scorte è un ciclo di speciali che ricorda gli agenti delle scorte uccisi negli agguati di mafia del 1992, insieme ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La docuserie è una produzione originale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura Missione per i grandi anniversari e del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza. Con esse, hanno collaborato 42° Parallelo, Rai Documentari e H24. È possibile fruire dell’appuntamento anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto, l’omaggio a Claudio Traina

Con I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto è reso omaggio all’agente Claudio Traina. Quest’ultimo è ricordato proprio nel giorno in cui, trentadue anni fa, ha perso la vita nella strage di via d’Amelio. Oltre a Traina, in seguito all’esplosione morirono Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli.

Il documentario Ricordo tutto, in particolare, si concentra sui 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via d’Amelio. Claudio Traina è entrato in Polizia da giovane e, dopo un breve periodo in servizio al nord Italia, nel 1990 fa ritorno nella sua terra, la Sicilia.

Spoiler finale

Nel 1992, Claudio è giovanissimo, ha 26 anni, è sposato ed ha un figlio di soli 11 mesi. Il pomeriggio del 19 luglio, giorno in cui avviene l’attentato, Claudio si trova in via d’Amelio per un cambio turno che uno dei suoi colleghi aveva richiesto quella stessa mattina.

I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto, la testimonianza del fratello Luciano.

Ad arricchire il racconto di I Ragazzi delle scorte Ricordo tutto vi sono le parole dell’agente di scorta Giampaolo Blanda e del fratello di Claudio, Luciano Traina. Proprio quest’ultimo ricorda le ultime ore vissute in compagnia di Claudio, prima che il silenzio venisse rotto per sempre dal boato assordante dell’esplosione. Un rumore, questo, che rimbomba ancora nella testa di Luciano e di tutti i famigliari e i colleghi di chi ha perso la vita nella violenta strage di via d’Amelio.