Farwest, il 11 dicembre Salvo Sottile indaga sull’agenda rossa di Paolo Borsellino

Il mistero dell’agenda rossa di Paolo Borsellino è al centro di Farwest di lunedì 11 dicembre. Il programma di approfondimento giornalistico giunge alla terza puntata della stagione. Il conduttore è Salvo Sottile.

Farwest 11 dicembre, i centri non autorizzati che effettuano ritocchi estetici

Lunedì 11 dicembre, Farwest prosegue il proprio viaggio attraverso i Far West del nostro paese. Per tale motivo, un focus è proposto sulle cosiddette terre di confine. Qui dominano le ingiustizie e i deboli sono penalizzati. La narrazione del programma è fatta di inchieste, servizi, testimonianze e interventi in studio.

Nel corso dell’appuntamento odierno Salvo Sottile realizza una inchiesta sui centri non autorizzati che effettuano ritocchi e interventi di medicina estetica. Negli ultimi mesi sono sempre di più i casi di persone che hanno avuto gravi problemi dopo essersi rivolte a strutture non abilitate. A lungo si è parlato della morte di Samantha. La 35 enne è deceduta in seguito a un trattamento estetico con silicone. Emblematico anche il caso di Vanessa, morta a 37 anni dopo tre interventi di chirurgia estetica.

L’agenda rossa di Paolo Borsellino

A Farwest il conduttore Salvo Sottile propone un focus sull’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il giudice è rimasto vittima della strage di Via D’Amelio del 19 luglio del 1992. Il magistrato, quando è morto, era in possesso del diario, dal quale non si separava mai nelle settimane antecedenti al decesso.

Tuttavia, come racconta Farwest dell’11 dicembre, dagli istanti successivi all’attentato nessuno sa che fine abbia fatto l’agenda rossa. Di quest’ultima si è parlato molto nelle ultime settimane, dopo alcune dichiarazioni rilasciate da un amico della famiglia La Barbera. Tale testimone ha affermato che il diario era in possesso dell’ex capo della squadra mobile di Palermo e della sua famiglia. Le forze dell’ordine, così, hanno effettuato delle perquisizioni a casa della moglie e della figlia di La Barbera, morto nel 2002 dopo una grave malattia.

Farwest 11 dicembre, lo scandalo che ha travolto il comune di Santa Marinella

A Farwest dell’11 dicembre Salvo Sottile parla ancora di mafia con un’inchiesta relativa ai presunti affari tra le cosche siciliane e l’imprenditoria del nord Italia. Infine, si parla dello scandalo che ha travolto il comune di Santa Marinella dopo la divulgazione di alcuni filmati hot con protagonista il sindaco. La Procura di Civitavecchia ha avviato una indagine, dalla quale emergerebbe una intricata vicenda di corruzione che coinvolgerebbe un imprenditore e un consigliere comunale.