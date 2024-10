Rai 1, il palinsesto 2024-2025: confermato il daytime, De Martino e Lioni sostituiscono Amadeus

Venerdì 19 luglio è stato reso noto il palinsesto 2024-2025 di Rai 1. Fra le tante conferme, che coinvolgono soprattutto il daytime, vi sono delle novità, relative ai sostituti di Amadeus.

Rai 1 palinsesto 2024-2025, il daytime

Come già preannunciato, dunque, nel palinsesto 2024-2025 di Rai 1 è confermata in blocco la programmazione tv del daytime, al via dal 9 settembre. Dal lunedì al venerdì, il buongiorno è dato alle 08:35 da Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Segue, dalle 09:50, Storie Italiane con Eleonora Daniele, in diretta fino alle 11:55, quando la linea passa ad È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Alle 13:30 c’è l’edizione del TG1, al termine del quale parte La Volta Buona con Caterina Balivo. Dopo Il Paradiso delle Signore c’è La Vita in Diretta con Alberto Matano. Dalle 18:45, fino al 2 novembre è presente Pino Insegno con Reazione a Catena, che farà staffetta con L’Eredità di Marco Liorni. In access prime time, dalle 20:35 del 2 settembre, c’è Affari Tuoi, che dopo l’addio alla Rai di Amadeus è affidato a Stefano De Martino.

I programmi del weekend

Anche nel weekend, il palinsesto 2024-2025 di Rai 1 è colmo di riconferme. Dal 14 settembre, il sabato dalle 08:30 e la domenica dalle 07:00, c’è Unomattina in Famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini.

Il sabato, dopo Buongiorno Benessere delle 10:30, ci sono i format che raccontato il nostro paese. Alle 11:25 c’è Origini (sostituito, dal 28 dicembre, da Linea Bianca), alle 12:00 Linea Verde Tipico – Viaggio in Italia con Federico Quaranta e dalle 12:25 spazio a Linea Verde Life con Caradonna-Isoardi. Il 5 ottobre, Linea Verde Tipico termina l’edizione, lasciando il posto a Linea Verde Start. Quest’ultimo, a sua volta, il 2 novembre è sostituito da Linea Verde Bike.

Il pomeriggio, alle 14:00 fino al 2 novembre, c’è Linea Blu Discovery con Fabio Gallo e Giulia Capocchi. Dal 9 novembre arriva Le Stagioni dell’Amore, nuovo dating show con Mara Venier. A seguire Passaggio a Nord Ovest ed A sua immagine. Dalle 17:00, ItaliaSì di Marco Liorni è cancellato: al suo posto c’è Sabato in Diretta con Emma D’Aquino.

Nel palinsesto domenicale di Rai 1, dopo Unomattina in Famiglia, ci sono Check Up ed A sua immagine. Dopo il collegamento per l’Angelus del Papa c’è Linea Verde con Granbassi, Bashir e Peppone. Dalle 14:00 c’è Domenica In, mentre dalle 17:20 torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini.

Rai 1 palinsesto 2024-2025, il prime time

Per quanto riguarda il prime time 2024-2025 di Rai 1, l’8 settembre è attesa la serata evento Semplicemente Fiorella con Fiorella Mannoia. Venerdì 13 e sabato 14 settembre è riproposto l’oramai tradizionale appuntamento con il TIM Music Award guidato da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Proprio quest’ultimo, dal 20 settembre, è al timone di Tale e Quale Show. Sabato 21 settembre c’è la novità Chi può batterci?, game show di Marco Liorni in cui il pubblico in studio sfida un gruppo di vip. Una settimana dopo, dal 28 settembre al 21 dicembre, il prime time del sabato è occupato da Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il 15 novembre è la giornata nella quale Antonella Clerici parte con The Voice Kids.

Nei palinsesti 2024-2025 vi sono serate evento. Il 6 ottobre Carlo Conti guida Cento Un secolo di servizio pubblico, show per celebrare la storia della tv. Nello stesso giorno, Serena Autieri e Monica Setta firmano uno speciale dedicato alla 76esima edizione del Prix Italia. Il 20 novembre Mara Venier è la padrona di casa di Serata Unicef, mentre dal 15 al 22 dicembre torna la Maratona Telethon. Ma, ancora, il 13 novembre Eleonora Daniele guida Serata Bambino Gesù. Il tradizionale appuntamento de L’Anno che verrà del 31 dicembre, rimasto orfano di Amadeus, è guidato da Marco Liorni. Infine, il Festival di Sanremo occupa il prime time della rete ammiraglia dall’11 al 15 febbraio.

Rai 1 palinsesto 2024-2025, le seconde serate

Infine, nel palinsesto 2024-2025 di Rai 1 vi sono varie seconde serate. Il lunedì si alternano Cose Nostre, Storie di Sera e XXI Secolo. Dal 10 settembre, il martedì, mercoledì e giovedì è occupato da Porta a Porta. Il venerdì c’è TV7, mentre il sabato è confermato Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. Infine, la domenica c’è Speciale TG1.