Melaverde, la puntata del 21 luglio: il Lago degli Abeti e l’altopiano del Sole di Borno

Domenica 21 luglio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento inedito di Melaverde. Quella odierna è la sedicesima puntata dell’edizione 2024 della trasmissione, fra le più longeve del Biscione.

Melaverde 21 luglio, la Val d’Aveto

Melaverde, anche domenica 21 luglio, è visibile sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 11:50. L’appuntamento è preceduto, dalle 11:00, da Le Storie di Melaverde, programma che ripropone alcuni dei servizi migliori andati in onda negli scorsi anni.

Al timone di Melaverde di oggi ci sono, come di consueto, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due raggiungono, in primis, la Val d’Aveto, valle situata nel territorio compreso fra la Liguria e l’Emilia Romagna. In particolare, la zona tocca le province di Genova e di Piacenza.

La Riserva delle Agoraie e il Lago degli Abeti

Il viaggio di Melaverde del 21 luglio parte dalla Riserva delle Agoraie. La visita in tale luogo permette di compiere un vero e proprio viaggio nel passato. In una zona composta da una fitta foresta di faggi e conifere ci sono alcuni laghetti, che sono originari dell’era glaciale avvenuta nel Quaternario.

Fra tutti, il lago più suggestivo e capace di catturare l’interesse dei visitatori è quello degli Abeti. Tale bacino ha una conformazione lunga e stretta ed è arricchita da acque cristalline. Deve il suo nome alla presenza, nei suoi fondali, di tronchi fossili di abete bianco. Tali arbusti, secondo gli studi, risalgono addirittura ad oltre 2600 anni fa e si sono conservati perfettamente grazie alle basse e costanti temperature del lago.

In seguito, nel corso della visita nella vallata di Melaverde del 21 luglio, è dato spazio alle storie delle persone che hanno deciso abitare questa terra, difendendo e portando avanti le tradizioni che la contraddistinguono.

Melaverde 21 luglio, l’altopiano del Sole di Borno

Durante la puntata odierna di Melaverde ci si sposta più a nord, nella provincia di Brescia. È qui, infatti, che è presente l’altopiano del Sole di Borno. In esso, sorgono sei comuni, situati alle pendici dei monti Pizzo Camino e Concarena, entrambi alti circa 2500 metri sul livello del mare.

Le telecamere della trasmissione, mediante il lavoro dei padroni di casa, raccontano com’è la vita in alta montagna. A tal proposito, è raccolta la testimonianza di alcuni abitanti del posto. Inoltre, sono raccontate le attività lavorative tradizionali locali. L’economia dell’altopiano, infatti, è dominato soprattutto dalla pastorizia e dall’allevamento. Ad esse, qui presenti da secoli, da qualche decennio si è aggiunto il turismo, sia invernale che estivo.